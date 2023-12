Lilia Lemoine se filmó semidesnuda cantando en el baño y en las redes la destrozaron

Este miércoles, el medio Data Diario ironizó sobre si "nacía una nueva Evita", y para retrucarle, la también cosplayer compartió un nuevo video, con la misma temática musical, pero grabado desde su baño, tapada con un toallón como recién salida de la ducha.

"Ella me pidió cantar eso, ¿le iba a decir que no? Además es una canción preciosa... la letra en Inglés es aún mejor... Nota: en mi casa la opinión era dividida; mi abuela la odiaba... mi mamá la amaba. Yo no podía decir algo negativo sobre Eva Perón porque ella LLORABA. Créase o no. Y no es que desentonamos, no armonizamos", expresó Lilia.

lilia lemoine

La jocosa publicación salió este miércoles al mediodía, a menos de 24 horas de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara el plan de ajusto con fuertes golpes al bolsillo de la clase trabajadora.

Las reacciones al nuevo video de Lilia Lemoine

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/virscabbio/status/1734825418111287382&partner=&hide_thread=false Me ríoMe imagino qué pasaba si lo hace una diputada Peronista Me vuelvo a reír Y así https://t.co/yZhYyl6uRQ — vir scabbio (@virscabbio) December 13, 2023

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Scaramanzia1/status/1734906930202583507&partner=&hide_thread=false Devalueta feroz ?



Voy a prender un poco a Lilia para... https://t.co/h9tmsyh9vI pic.twitter.com/3axI1bgzWN — Mr. Hoplita (@Scaramanzia1) December 13, 2023

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PepoGuardiosito/status/1734777479963836672&partner=&hide_thread=false Tiene cositas de Mitski.



Veo la visión.



Hay futuro. https://t.co/0PI3yBcb4G — Billy Guardiosito (@PepoGuardiosito) December 13, 2023

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Ivy_Cangaro/status/1734999636828365299&partner=&hide_thread=false mientras vemos si podremos tener remedios, comprar comida, o no saber si perdemos el trabajo, la diputada Lemoine, a la que le pagamos dos millones y medio de sueldo, comparte desde su baño esto, para todos: https://t.co/xCEuw8RVKT — Ivy Cángaro (@Ivy_Cangaro) December 13, 2023

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MaldiniNaty/status/1735045422698176991&partner=&hide_thread=false Están de joda claramente. https://t.co/WPOLnzxasX — Naty Maldini (@MaldiniNaty) December 13, 2023

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/YamilGarcia1999/status/1734919193378562310&partner=&hide_thread=false El archivazo de Milei del tamaño de un edificio de Dubai que debe tener Lilia para que la dejen hacer lo que se le cante las bolas todo el día debe ser legendario. Un poco la admiro. https://t.co/hB3HEg3roP — Yamil Garcia (@YamilGarcia1999) December 13, 2023