Lilia Lemoine volvió a sorprender con una errada afirmación: "La inflación no es el aumento de precios"

Tras esto, fue consultada si no le preocupaba "que el dólar más caliente le pegue a la inflación" y la respuesta fue insólita. Con Ramiro Marra en el piso, la referente libertaria sostuvo que no le preocupaba porque "la inflación no es el aumento de los precios", ante lo cual recibió la inmediata reacción del conductor: "¿Cómo que no? La definición de inflación es el aumento generalizado de los precios".

No obstante, la diputada insistió en su postura: "No, la inflación es la pérdida del valor por emisión, o sea, cuando vos emitís sin respaldo una moneda va perdiendo el valor porque hay más de eso y la gente no la requiere. Hay que diferenciarlo porque sino es irresponsable".

"Me parece que lo que ella quiere decir es que el aumento de algún precio específico no es inflación", intentó salvar el momento una de las integrantes del programa. Pero lo ya dicho era insalvable: "El aumento del dólar es un precio más, no es inflación. El dólar puede aumentar como puede aumentar la leche, lo que pasa es que vos lo sentís de forma distinta y todo lo que compres con dólares te va a salir más caro, pero eso no sería inflación", concluyó Lemoine.

Ante esto, Jonatan Viale alegó que estaba pasado de horario y cerró el programa sin continuar con la insólita afirmación de la libertaria.

La defensa de Javier Milei a Lilia Lemoine

El Presidente compartió este miércoles el clip de la diputada y aprovechó para elogiar nuevamente a una de las referentes de La Libertad Avanza, de quien dijo que "sabe de inflación mucho más que la mayoría de los economistas y otros que hablan de economía".

"Lilia Lemoine demostrando aquí que sabe de inflación mucho más que la mayoría de los economistas y otros que hablan de economía. Deja en claro que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero", escribió en X Javier Milei al mostrar el clip de la diputada libertaria en X.

El extenso descargo del primer mandatario finalizó con la frase "punto para Lemoine", respaldando la barbaridad que la legisladora dijo en televisión.

