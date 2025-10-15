LLA apeló el rechazo de la reimpresión de los afiches en la provincia de Buenos Aires

La apelación de la LLA ante la Cámara

En su presentación, los representantes de la fuerza política, Alejandro Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Gómez Alvariño, señalaron que la negativa de la Junta “afecta el derecho de los ciudadanos a votar informadamente” y constituye “una reiteración de conductas restrictivas” que ponen en riesgo la imparcialidad del proceso electoral.

El escrito remarcó que el Ministerio del Interior informó que la empresa encargada de la impresión, Arcángel Maggio S.A., podría realizar el trabajo en un máximo de 48 horas, pero que el plazo real sería de 24 horas.

Por eso, los apoderados consideraron que “no existe imposibilidad material” para cumplir con la actualización de los afiches antes del comicio, y destacaron que el costo estimado —unos siete millones de pesos— se encuentra dentro del presupuesto disponible.

Además, argumentaron que los carteles informativos son “instrumentos pedagógicos esenciales” para garantizar la transparencia y la información del electorado, más aún luego de que la Cámara Nacional Electoral denegara la reimpresión de la Boleta Única Papel (BUP).

En ese sentido, advirtieron que los afiches “serán el único elemento disponible para que el elector tome contacto con la oferta electoral real antes de votar”.

La apelación solicita que la Cámara Nacional Electoral revoque la resolución cuestionada y ordene la inmediata reimpresión de los afiches con la lista actualizada de candidatos.

La Junta ya concedió la apelación y dio traslado a los restantes partidos para que opinen antes de la resolución de la Cámara.

La Cámara había rechazado la reimpresión de las boletas, pero admitió que la lista sea encabezada por Santilli en lugar de José Luis Espert.

LLA adelantó que podría recurrir ante la Corte Suprema de Justicia.