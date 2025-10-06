Tras la renuncia de José Luis Espert, la oposición rechaza la reimpresión de las boletas

fernando gray boletas

En la misma línea se expresó el diputado Esteban Paulón: "NO CON LA NUESTRA. Presentamos un proyecto para que -en caso de tener que re imprimir las Boletas bonaerenses a partir de la renuncia de José Luis Espert - el costo resultante lo afronte La Libertad Avanza. Que sostener a un candidato inhábil moralmente no nos cueste recursos a todos".

Por su parte, legisladores bonaerenses de Unión por la Patria (UxP) también cuestionaron el pedido libertario a la Justicia Electoral; Lucía Iañez señaló: "Tiraron USD 1000 millones en una semana para sostener el dólar, ahora quieren tirar $15 mil millones en boletas". Por su parte, el diputado Germán Di Cesare comparó el costo de la reimpresión con el financiamiento de tratamientos para personas con discapacidad: "A los más vulnerables nada, para deshacerse del candidato narco se gastan 15000 millones de pesos nuevamente", manifestó.

El diputado bonaerense Ruben Eslaiman informó: "Presenté un proyecto en @HCDiputadosBA rechazando la reimpresión de la Boleta Única de Papel en la Provincia de Buenos Aires. La ley es clara: la boleta se imprime una sola vez. Reimprimir por la renuncia de un candidato es un privilegio indebido".

"Solicitamos a la Justicia Electoral que mantenga el criterio vigente de una sola impresión. Es lo que manda la ley y lo que protege la equidad del proceso. La boleta ya impresa sigue siendo válida. La ciudadanía vota opciones políticas, no personas individuales. La Ley 27.781 establece que la impresión debe hacerse una sola vez, en cantidad equivalente al padrón +5%. Esto garantiza igualdad y austeridad. Volver a imprimir por un caso individual rompe ese principio. Aceptar esa pretensión: Viola la igualdad entre fuerzas. Genera gasto innecesario. Abre la puerta a nuevos reclamos por cualquier modificación de listas", añadió.