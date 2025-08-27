En pleno escándalo, Javier Milei encabeza una "caravana" libertaria por Lomas de Zamora

"Octubre será mucho mejor que septiembre, por eso si llegamos a ganar la provincia estaremos clavando el primer clavo en el cajón del kirchnerismo", insistió Milei, con el slogan de "La Libertada Avanza o la Argentina retrocede".

La expectativa de este nuevo acto de la campaña libertaria continúa alrededor de posibles menciones del Presidente al escándalo del momento, del que por ahora no habló en profundidad.