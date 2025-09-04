Los mensajes borrados del celular de Diego Spagnuolo son irrecuperables

Cabe recordar que audios originales de Spagnuolo, por los cuales se inició la investigación, también involucraban Eduardo “Lule” Menem, asesor principal de Karina.

A pesar del muy estrecho vínculo que une a Spagnuolo con el mandatario libertario y su hermana, en su celular no aparece una sola conversación. Spagnuolo visitó en el último año y medio estuvo 48 veces la Casa Rosada y otras 39 en la Quinta de Olivos. Pero en su teléfono no aparece ni una sola conversación con Milei.

El análisis preliminar confirmó que no se trató de un formateo general del aparato, sino de una eliminación selectiva.

Los investigadores también en su poder los celulares de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina. El de Emmanuel, un Samsung de última generación, sigue sin poder abrirse; para ese caso se pidió colaboración a la empresa israelí Cellebrite. Jonathan, en cambio, entregó un iPhone cuando se presentó en Comodoro Py.

El recupero de lo eliminado podría demorar meses, aunque las expectativas están puestas en que se logre recuperar en un tiempo menor.