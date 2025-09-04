"Soy Jorge Rial", el creativo jingle con la melodía de Aladín que le dedicaron al conductor de Argenzuela
El reconocido periodista, que avanza con su cruzada contra la presunta corrupción del gobierno de Javier Milei, tiene ahora canción propia. Mirá.
Sin lugar a dudas, Jorge Rial se ha convertido en uno de los protagonistas en medio del escándalo que sacude los cimientos del gobierno de Javier Milei, tras difundir audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, donde se lo escucha hablar de las coimas que Karina Milei habría pedido en la compra de medicamentos para esa entidad.
Por ello, los participantes en la fábrica de jingles del streaming Gelatina -del cual Pedro Rosemblat es dueño- no dudaron en crear canciones alusivas a lo sucedido, poniendo como epicentro al conductor de "Argenzuela" (C5N). Si bien hay varios temas, uno de los jingles que más trascendió y que más viral se volvió en redes sociales es el que tiene la melodía de "Un mundo ideal", la reconocida canción de la película Aladín.
Desconociendo lo que escucharía segundos después, Rosemblat reaccionó con carcajadas y todo tipo de ademanes al jingle que ya es sensación entre los internautas: "Yo te puedo mostrar audios escandalosos del Congreso, de la Rosada y de un restaurante. Yo te puedo enseñar cómo cobran las coimas Karina (Milei), Lule (Menem), Martín (Menem) roban en discapacidad", comienza el tema.
Y estalla en el estribillo: "Soy Jorge Rial... como ahora estoy en Carnaval, la Pato (Bullrich) se clavó un Sauvignon y me quiso allanar. Soy Jorge Rial, con audios te voy a mostrar... Karina nos cagó y se quedó un 3% en cada transacción".
Y finaliza: "Soy Jorge Rial, en Carnaval... voy a mostrar... corrupción".
Por supuesto, la creación fue aplaudida por todo el equipo del programa que conduce Pedro y el momento no tardó en viralizarse. De hecho, el mismísimo Jorge Rial compartió el jingle en la emisión de Argenzuela de este jueves y agradeció el apoyo que recibió todos estos días tras la denuncia de Patricia Bullrich.
