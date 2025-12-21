Los polémicos mensajes de Marcos Galperín y Nicolás Márquez durante la internación de Cristina Kirchner

Cuántos días estará internada Cristina Kirchner tras su operación

El sábado por la tarde, la periodista Rosario Ayerdi informó en la pantalla de C5N que la expresidenta Cristina Kirchner había sido ingresada de manera urgente al Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio de Recoleta. El traslado se originó por un pedido de unos médicos que ingresaron a su domicilio tras la manifestación de un fuerte dolor abdominal.

Cuando se conoció la noticia, su abogado informó: "La Dra Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada, luego de la debida autorización judicial, al Sanatorio Otamendi. Al presentar una dolencia abdominal, médicos concurrieron a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, definieron que era necesario una evaluación más exhaustiva en dicho sanatorio. Cualquier novedad será comunicada a través de partes médicos de la institución".

Tras su ingreso al centro asistencial, se le realizaron de forma inmediata los estudios clínicos y exámenes de laboratorio de rigor para determinar el origen del malestar. Según trascendió, los resultados confirmaron que la dirigente padecía un cuadro de apendicitis. Ante este diagnóstico, el equipo médico de la institución determinó que la mejor vía de acción era una intervención quirúrgica, la cual fue llevada a cabo durante la tarde de ayer.

Luego de su operación, fuentes cercanas a su entorno confirmaron que Cristina se encuentra estable y de buen ánimo. A su vez, la Dra. Marisa Lanfranconi -directora médica del Sanatorio Otamendi- emitió el parte médico oficial: "Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner ingresó a nuestra institución el día de hoy presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo. El diagnóstico fue confirmado por los medios correspondientes", comienza el escrito. Y agrega: "La paciente fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirma el diagnostico de apendicitis con peritonitis localizada, evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias".

Es, en base a esto, que se originó la gran pregunta de cuánto tiempo tendrá que permanecer la ex mandataria en el Sanatorio Otamendi. Si bien se espera que en la mañana de este domingo la Institución brinde un nuevo parte médico contando cómo avanza la salud de Cristina, todavía le quedarían varios días para permanecer en el hospital.

Cuántos días permanece internada una persona con apendicitis y peritonitis localizada

Aunque aún no hay parte oficial de cuántos días permanecerá Cristina Kirchner en el Sanatorio Otamendi, tras una cirugía por apendicitis que evoluciona sin complicaciones, la estancia promedio en internación hospitalaria suele ser de 1 a 3 días siendo común al día siguiente o a las 24-48 horas. Esto se da, más específicamente, cuando se realizan cirugías con la técnica laparoscópica donde el paciente se recupera rápido y puede retomar actividades ligeras casi de inmediato. Aunque, para ser exactos, el reposo total de evitar esfuerzos dura de 2 a 4 semanas.

Duración promedio de la recuperación

Técnica quirúrgica: La laparoscopia (mínimamente invasiva) suele resultar en estancias más cortas (1-2 días) que la cirugía abierta tradicional (3-5 días).

Tipo de caso: Si el apéndice no estaba perforado ni infectado, la recuperación es más rápida.

Capacidad del paciente: La recuperación varía individualmente; seguir las indicaciones médicas es clave.

Recuperación en casa (sin complicaciones):

Actividad: Caminar pronto, pero evitar levantar peso o hacer ejercicio intenso por 2-4 semanas.

Dieta: Progresiva, desde líquidos hasta comer con normalidad.

Retorno al trabajo/actividades: 1-2 semanas para trabajos ligeros, hasta 4 semanas para actividades físicas intensas.

En resumen: Para un caso sencillo, se estipula estar en casa en uno o dos días, pero aún así hay que mantener el reposo relativo por unas semanas para evitar complicaciones como hernias o desgarros.