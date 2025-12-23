Victoria Villarruel alertó que el Senado entrará en déficit por falta de fondos en el Presupuesto
La vicepresidenta advirtió que a partir de diciembre la Cámara alta comenzará a operar "en rojo" y denunció una asimetría presupuestaria con Diputados, al no contar con partidas para bienes de uso y consumo.
Victoria Villarruel advirtió sobre la delicada situación financiera que atravesará el Senado en los próximos meses, ante la insuficiencia de fondos previstos en el presupuesto.
Según señaló, a partir de diciembre la Cámara alta comenzará a operar con déficit, pese a haber aplicado criterios de austeridad en la administración de los recursos: "A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente", afirmó.
En este contexto, la titular del Senado dijo que hay una asimetría presupuestaria en relación con la Cámara de Diputados y denunció que los rubros correspondientes a Bienes de Uso y Bienes de Consumo no cuentan con asignación para el Senado, una situación que calificó como inédita.
"No pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos, máxime cuando Diputados sí lo tiene reconocido", expresó, y marcó diferencias con la gestión que encabeza Martín Menem en la Cámara baja.
Victoria Villarruel aseguró que el Poder Ejecutivo estaba al tanto de estas omisiones presupuestarias y señaló que el tema fue planteado tanto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como a referentes del bloque de La Libertad Avanza y ante la falta de correcciones deslizó: "Supongo que se les debe haber pasado".
Fuentes parlamentarias indicaron que, pese a las advertencias elevadas a la Casa Rosada, las partidas cuestionadas no fueron modificadas. Según trascendió en el Congreso, mientras que en Diputados se aseguraron los recursos necesarios, en el Senado las gestiones comprometidas por algunos legisladores no prosperaron, lo que profundizó el escenario de incertidumbre financiera.
La "supersemana" en el Senado, clave para el Gobierno
Más allá de lo protocolar, la reunión se dio en medio de una febril actividad parlamentaria, con proyectos claves para el Gobierno de Javier Milei.
De esta manera, mientras en Olivos se preparaba el brindis, la mesa política de La Libertad Avanza (LLA) ultimaba los detalles para dos frentes de batalla en el Senado este 26 de diciembre:
- Presupuesto 2026: El Ejecutivo busca la sanción definitiva de la "ley de leyes" en sesiones extraordinarias, bajo la premisa innegociable del déficit cero.
- Ley de Inocencia Fiscal: El oficialismo intentará dar un paso decisivo con esta norma que propone una reforma integral del régimen penal tributario y simplifica la declaración del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.
Con este asado, el Gobierno busca enviar un mensaje de fortaleza antes de enfrentar las votaciones que definirán el margen de maniobra económica para el ciclo que comienza.
