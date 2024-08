Lourdes Arrieta, tras dejar La Libertad Avanza: "Todos se lavaron las manos"

"Decidí hacer mi monobloque porque no puedo ser parte de un lugar donde realmente primero que no me respetan y segundo que no respetan la agenda del Presidente", reforzó, ya con un discurso más articulado.

"Es evidente, están los malos tratos, el aislamiento, la falta de consideración. Todos se lavaron las manos, me dejaron sola. A los que realmente tienen que investigar no los investigan y yo no puedo ser parte de esto", convino.

lourdes arrieta

Para Lourdes Arrieta "se lavaron las manos justamente con el tema de la visita" de los diputados de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza para entrevistarse con los represores que cumplen ahí su condena por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar.

"Me pusieron como carne de cañón. Tendrían que investigar al diputado Beltrán Benedit, que organizó la visita; a los diputados que también fueron al penal; a la diputada María Emilia Orozco; a todos los diputados que estuvieron implicados en esta reunión, como la señora Lilia Lemoine. Que nos cuenten qué pasó en esa reunión del 14 de marzo", repitió Arrieta.

Ya en vías de establecer su isla política, Lourdes Arrieta confirmó que "nadie se ha comunicado" con ella desde el entorno de Javier Milei, e insistió en que su presencia en Ezeiza fue "una visita netamente institucional".

"Yo no me mando sola (al penal de Ezeiza) y acá todos se lavaron las manos, desde el Presidente de la Cámara para abajo", sentenció en referencia al libertario Martín Menem y a todos los funcionarios que están bajo su órbita.

La determinación de Arrieta llega en horas en que la vicepresidenta Victoria Villarruel anunció que se reabrirán todas las causas judiciales para investigar actos de terrorismo -pero no el de Estado- ocurridos en el país durante la última dictadura militar en Argentina.

Durante el acto, la Vicepresidenta manifestó: "Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años. Para que Argentina pueda vivir su aurora y su renacer, todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra nación".