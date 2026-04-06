Luis Caputo salió a atajar el nuevo escándalo libertario: "no hay nada ilegal" en los créditos

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“Los tomaron por recomendación mía. Yo le sugiero a todo el mundo que acceda a créditos hipotecarios porque considero que es una oportunidad única. En primer lugar, porque beneficia al país: el desarrollo del crédito hipotecario ha sido un motor de reactivación fundamental, incluso el más importante”, consideró el ministro. “Además, es la mayor justicia social: ¿qué es más justo para alguien que tiene trabajo que tener su casa y no tener que esperar 40 años a ver si eventualmente puede ahorrar lo suficiente para pagarla cash?“, aseguró en diálogo con LN+.

Y advirtió además que las propiedades van a subir de precio por lo que aconsejó a apurarse y sacar un crédito hipotecario. “Hay sobre stock, entonces las propiedades no han subido tanto. Es una mega oportunidad”, insistió.

“En cuanto a los chicos, no hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral. Encuentro realmente patético que se ponga esto como si se estuviera cometiendo algún delito”, siguió Caputo en relación a los funcionarios que tomaron préstamos hipotecarios en el Banco Nación para primera vivienda.

luis toto caputo

“Las tasas, los plazos y los montos son los mismos. Están sujetos al ingreso y al análisis crediticio”, dijo. Sin embargo esto no es así ya que se otorgan en condiciones a las que no acceden los argentinos ya que financian hasta el 90% de la propiedad cuando normalmente el Banco Nación solo financia hasta el 75%. La línea del 90% es solo para los trabajadores del Nación y los funcionarios que los tomaron no trabajan para esa entidad bancaria.

“Federico Furiase, de hecho, fue a una sucursal y lo sacó como un ciudadano común, y todos han hecho lo mismo”, siguió con su mentira Caputo. El Nación no le financia el 90% de la vivienda a ningún "ciudadano común". Dijo que “es absolutamente normal que los pidan en el Banco de Nación ya que nosotros, como funcionarios, cobramos en la entidad”.

“Si más funcionarios públicos pudieran sacar créditos, vayan y saquen, todos los que puedan, la gente común, cualquiera. Se lo recomendaría a todos”, insistió.