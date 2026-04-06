Luis Caputo salió a atajar el nuevo escándalo libertario: "no hay nada ilegal" en los créditos
El ministro de Economía defendió que el Banco Nación otorgara multimillonarios créditos hipotecarios para primera vivienda en condiciones preferenciales a funcionarios libertarios.
Mientras el escándalo en torno a los viajes de Manuel Adorni y la inusitada expansión de su patrimonio no termina de apagarse y crece día a día con nuevas revelaciones que complican cada vez más al Jefe de Gabinete, el ministro de Economía Luis Caputo tuvo que ocupar este fin de semana el rol de vocero para intentar salir a apagar un nuevo incendio libertario.
En medio del escándalo de los multimillonarios créditos hipotecarios que el Banco Nación otorgó en condiciones preferentes a funcionarios libertarios, Caputo aseguró que "no hay nada ilegal ni inmoral".
Aunque su par en Capital Humano, Sandra Pettovello, despidió a su jefe de Gabinete Leando Massaccesi por acceder a un crédito hipotecario del Banco Nación por 420 millones de pesos, Caputo defendió a los funcionarios, varios ellos integrantes de su equipo en Economía, que también se vieron beneficiados por el banco público que ellos mismos aseguraron venían a privatizar.
Entre los funcionarios involucrados se encuentran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor de Caputo, quien mantiene una deuda inicial de 373 millones de pesos (unos 315 mil dólares) desde febrero de 2025, así como Federico Furiase, ex director del Banco Central y actual secretario de Finanzas, que registra un crédito de más de 367 millones de pesos (280.787 dólares) desde agosto de 2025.
Otros nombres que figuran en los registros como tomadores de préstamos hipotecarios en el Nación son Emiliano Mongilardi, director de YPF, con un crédito de más de 309 millones de pesos (equivalente a 207.766 dólares); y los diputados libertarios Alejandro Bongiovanni, Lorena Villaverde y Mariano Campero, quienes presentan deudas que oscilan entre 230 millones y casi 280 millones de pesos.
“Los tomaron por recomendación mía. Yo le sugiero a todo el mundo que acceda a créditos hipotecarios porque considero que es una oportunidad única. En primer lugar, porque beneficia al país: el desarrollo del crédito hipotecario ha sido un motor de reactivación fundamental, incluso el más importante”, consideró el ministro. “Además, es la mayor justicia social: ¿qué es más justo para alguien que tiene trabajo que tener su casa y no tener que esperar 40 años a ver si eventualmente puede ahorrar lo suficiente para pagarla cash?“, aseguró en diálogo con LN+.
Y advirtió además que las propiedades van a subir de precio por lo que aconsejó a apurarse y sacar un crédito hipotecario. “Hay sobre stock, entonces las propiedades no han subido tanto. Es una mega oportunidad”, insistió.
“En cuanto a los chicos, no hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral. Encuentro realmente patético que se ponga esto como si se estuviera cometiendo algún delito”, siguió Caputo en relación a los funcionarios que tomaron préstamos hipotecarios en el Banco Nación para primera vivienda.
“Las tasas, los plazos y los montos son los mismos. Están sujetos al ingreso y al análisis crediticio”, dijo. Sin embargo esto no es así ya que se otorgan en condiciones a las que no acceden los argentinos ya que financian hasta el 90% de la propiedad cuando normalmente el Banco Nación solo financia hasta el 75%. La línea del 90% es solo para los trabajadores del Nación y los funcionarios que los tomaron no trabajan para esa entidad bancaria.
“Federico Furiase, de hecho, fue a una sucursal y lo sacó como un ciudadano común, y todos han hecho lo mismo”, siguió con su mentira Caputo. El Nación no le financia el 90% de la vivienda a ningún "ciudadano común". Dijo que “es absolutamente normal que los pidan en el Banco de Nación ya que nosotros, como funcionarios, cobramos en la entidad”.
“Si más funcionarios públicos pudieran sacar créditos, vayan y saquen, todos los que puedan, la gente común, cualquiera. Se lo recomendaría a todos”, insistió.
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