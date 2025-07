Luis Juez se distanció de Mauricio Macri: estuvo comiendo milanesas con Javier Milei

"Nada mejor que las milas de Olivos con un gran amigo. ¡Gracias Javier Milei!", escribió en su perfil de X Luis Juez tras hacer buenas migas con el mandatario.

juez milei

El programa de milanesas en la Quinta de Olivos solía estar reservado para Mauricio Macri, pero tras el distanciamiento entre el expresidente y el actual mandatario no se volvió a producir el evento.

Ahora el agasajado con las milanesas de Javier Milei es Luis Juez, que no perdió la oportunidad de hacerlo notar.

Lo que no dijo en redes fue si habló con Milei sobre cómo será la votación en el Senado del paquete jubilatorio, que incluye un incremento del 7,2% y un aumento del bono extraordinario y podría convertirse en ley si la aprueba la Cámara alta del Congreso.

El tema no fue mencionado en la mesa de la Quinta de Olivos, según dijeron fuentes consultadas por los medios.

Mientras tanto, allegados a Javier Milei desestimaron el cambio discursivo más recientes de Mauricio Macri, que después de meses de encontrar críticas al Gobierno nacional empezó a deslizar la posibilidad de presentarse como una opción de centro a las próximas elecciones.

Además de pregonar "dignidad" para los cierres de listas, Macri sorprendió hace algunas semanas al reunirse con el diputado Emilio Monzó, uno de sus jefes de campaña en 2015.

El intercambio fue solo una reunión "amena" entre viejos conocidos y así lo leyó también Casa Rosada, donde el gesto no sorprendió ni preocupó.

"Mauricio (Macri) habla con todos. No veo factible que construya por fuera, pero si sucede la verdad es que no me importa", sostuvieron ante la agencia Noticias Argentinas.