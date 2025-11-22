Luis Petri felicitó a Carlos Presti, su sucesor en el Ministerio de Defensa: "Capacidad, compromiso y lealtad"
“Sé que va a tener una destacada gestión porque como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su capacidad”, dijo el ministro saliente.
Como se sabe, en las últimas horas Javier Milei designó al sucesor de Luis Petri en el Ministerio de Defensa: se trata del teniente general Carlos Alberto Presti, quien cuenta con una consolidada carrera en el Ejército y vasta experiencia operativa.
Nacido el 23 de junio de 1966, se formó en el Colegio Militar de la Nación, de donde egresó como subteniente de infantería, para ocupar más tarde roles clave en distintos ámbitos castrenses: fue comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar ubicado en El Palomar.
Fue el propio Milei quien, una vez asumida la Presidencia de a Nación, lo designó mediante decreto como jefe del Estado Mayor General del Ejército, en un recambio que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos que Presti.
Las felicitaciones de Luis Petri a su sucesor
Una vez conocida la noticia, fue el ministro de Defensa saliente, el exradical Luis Petri, quien felicitó a su reemplazante, alabando la “capacidad, compromiso y lealtad a la Patria” del militar que fungirá como miembro del gabinete libertario.
“Muchas Felicitaciones y Muchas Gracias querido Teniente General Carlos Presti. Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército, ahora continúe como futuro Ministro de Defensa”, escribió el electo diputado nacional por Mendoza.
Y agregó en redes sociales: “Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria”.
“Le deseo lo mejor en la tarea de llevar adelante las inspiradoras y necesarias reformas que impulsa el Presidente Javier Milei respaldando a las Fuerzas y defendiendo a todos los argentinos en el aire con los F16, en las fronteras con el Ejército y en el mar con nuestra Armada. Que Dios lo bendiga a usted y a todos los hombres y mujeres de las FFAA, que estarán siempre en mi corazón”, completó Petri a través de un posteo en X.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario