Luis Petri felicitó a Carlos Presti, su sucesor en el Ministerio de Defensa: "Capacidad, compromiso y lealtad"

Y agregó en redes sociales: “Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria”.

“Le deseo lo mejor en la tarea de llevar adelante las inspiradoras y necesarias reformas que impulsa el Presidente Javier Milei respaldando a las Fuerzas y defendiendo a todos los argentinos en el aire con los F16, en las fronteras con el Ejército y en el mar con nuestra Armada. Que Dios lo bendiga a usted y a todos los hombres y mujeres de las FFAA, que estarán siempre en mi corazón”, completó Petri a través de un posteo en X.

tuit luis petri sucesor