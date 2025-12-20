Lula da Silva recibió a Javier Milei en Brasil por la Cumbre del Mercosur

En paralelo, las expectativas que se habían generado en torno a la firma del entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea volvieron a desinflarse. Finalmente, el acuerdo no se rubricará en esta instancia y quedó aplazado por decisión del bloque europeo hasta, al menos, el mes de enero. Desde Europa argumentaron que aún persisten diferencias sustanciales en el texto final.

Francia e Italia fueron los países que expresaron mayores reparos sobre algunos puntos del articulado. Ambos gobiernos sostuvieron que determinadas cláusulas atentan contra “los intereses de los agricultores” y ponen en riesgo “la soberanía alimentaria del continente”, lo que volvió a trabar un entendimiento que lleva más de dos décadas de negociaciones inconclusas.