Lula da Silva vetará una ley que le baja la condena a Jair Bolsonaro

Lula ha dicho que su antecesor "tiene que pagar" la condena impuesta por la corte suprema. El presidente puede vetar la ley, pero el parlamento puede votar de nuevo para retirar el veto.

Embed A redução das penas de Jair Bolsonaro e demais golpistas, aprovada agora à noite no Senado, é um desrespeito à decisão do STF e um grave retrocesso na legislação que protege a democracia. A condução desse tema pela liderança do governo no Senado na CCJ foi um erro lamentável,… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) December 18, 2025

El proyecto fue tramitado sorpresivamente en una semana por ambas cámaras, en una victoria para la mayoría conservadora del Congreso antes del receso navideño.

El autor del proyecto de ley, el diputado Paulinho da Força, defendió la rebaja de penas como «un gesto de reconciliación» en un país polarizado.

Con la normativa actual, la justicia estima la duración efectiva de la prisión de Bolsonaro en unos ocho años.

"Al menos conseguimos sacar a esas personas (de la asonada) de la cárcel, que es lo más importante en este momento", se felicitó el senador Sergio Moro, exministro de Justicia de Bolsonaro.

El senador centrista Renan Calheiros calificó la votación de “farsa” y abandonó la sesión después de acusar a los aliados del gobierno en el parlamento de permitir que el proyecto avanzara a cambio de apoyo a una iniciativa que aumenta la tributación de empresas como las “fintechs”.

El senador Randolfe Rodrigues, del oficialista Partido de los Trabajadores, negó la existencia del supuesto acuerdo. “Una cosa no tiene que ver con la otra”, dijo.