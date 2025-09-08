Gustavo Sáenz, primer gobernador en rechazar la convocatoria del Gobierno: "Nos traicionaron"

Es que la mesa anunciada por el Gobierno está conformada justamente por los dirigentes principales del Gobierno: secretaria General de Presidencia, Karina Milei; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dos de los más apuntados por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); Santiago Caputo, Patricia Bullrich y Guillermo Francos, además del propio Milei.

"He acompañado todas las medidas necesarias para que este Gobierno pueda llevar a cabo su plan económico", recordó el gobernador salteño pero lamentó: “Nos traicionaron, ya no son leones, son palomas de iglesia porque cagaron a los fieles”.

saenz