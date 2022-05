Duro y fuerte mensaje de los libertarios contra Alfredo Casero y Luis Majul: qué dijeron

El momento del escándalo

La fuerte posición de los libertarios contra Majul y Casero

Uno de los referentes de los libertarios de Javier Milei es Carlos Maslatón, quien salió fuerte en las redes sociales contra Luis Majul y Alfredo Casero.

"Ni Casero ni Majul. Ambos son nuestros enemigos", escribió Maslatón en su cuenta de Twitter.

Pero no quedó ahí, porque un seguidor le preguntó a Maslatón si no sería bueno sumar a Casero a la lista de Milei y esto respondió: "No, es gorila, no sirve y dice boludeces piantavotos".