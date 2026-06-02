Nati Jota cruzó a Luis Majul y Esteban Trebucq por sus comentarios sobre el femicidio de Agostina Vega

"Cuando hablamos de micromachismo y en qué cosas podemos participar para que esto deje de pasar, dejar de decir y de pensar de esa forma", agregó.

Femicidio de Agostina Vega: los comentarios que generaron fuerte repudio y enojo

La respuesta de Nati Jota se produjo luego de que distintos comunicadores realizaran comentarios desubicados sobre el caso de Agostina Vega que fueron ampliamente cuestionados en redes sociales.

Durante la emisión de su programa radial que se emite por Radio El Observador, Luis Majul habló sobre el uso de redes sociales que tenía la adolescente: "Prefiero que me puteen por los límites que puse que enfrentar situaciones como las que tienen que enfrentar los padres de Agostina", afirmó. Luego indicó: "Sé que las redes sociales alimentan, una chiquita de 13, 14 años, tenía siete perfiles. Hay que estar muy atento a eso".

En la misma línea, el denominado "pensador libertario" Diego Recalde quedó en el centro de las críticas tras ensayar una justificación basada en la apariencia física y el comportamiento de la adolescente. Desde la pantalla de Crónica TV y sin ponerse colorado, ni sentir asco, manifestó: "Por cómo estaba vestida, por su actitud física y por su soltura, el remisero pensó que iba a un telo. Te das cuenta cuando hay un cuerpo que tiene un tránsito distinto a un cuerpo virgen".

Por el mismo camino morboso del desgraciado cineasta transitó el periodista cordobés Pablo Rossi, quien en prime time se animó a consultar sobre la vida sexual de una niña que había sido víctima de un abuso sexual seguido de muerte. Ante esta situación, y quizá conmovido por su rol de padre de una nena, Eduardo Feinmann lo interrumpió. Sin el ímpetu que suele mostrar al confrontar con adolescentes que toman colegios, en esta ocasión aportó un poco de cordura frente al horror: "Siempre es estupro. En una menor de 14 años no existe el consentimiento", respondió.