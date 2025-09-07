Malena Galmarini: "Vengan a votar que es la mejor manera de cuidar la democracia"

"El comienzo de los comicios se retrasó bastante por la ausencia de las autoridades de mesa y estamos viendo que está baja la participación. Me parece que un punto importante de esto es que la Justicia Electoral haya cambiado los lugares de votación. Para llegar acá, pasé por otras dos escuelas en las que ya había votado. Mucha gente nos decía que era de Rincón de Milberg y la mandaron a Don Torcuato, eso también desanima”, comentó.