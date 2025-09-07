Malena Galmarini: "Vengan a votar que es la mejor manera de cuidar la democracia"
La candidata a senadora provincial por la provincia de Buenos Aires se mostró preocupada por la baja participación.
Tras votar en una escuela de Tigre, la candidata a senadora provincia por Fuerza Patria Malena Galmarini habló con la prensa y se mostró preocupada por la baja participación.
"Votamos con mate en mano, el cuarto oscuro estaba ordenado y fue rapidito. En la mesa había buena onda, eso está bueno. Bien, contenta", expresó, en diálogo con la prensa desde la puerta de la Escuela EP 6, de dicha localidad bonaerense.
En este contexto, anticipó su plan del resto del día: "Vamos a comer con mis suegros. Moria hoy tiene función, no creo verla, pero me mandó un mensaje re lindo y nos deseó suerte a todos. Ella está muy presente". En cuanto a la espera de los resultados, la candidata dijo: "Sergio (Massa) se va a ir a La Plata y yo me voy a quedar en casa".
"El comienzo de los comicios se retrasó bastante por la ausencia de las autoridades de mesa y estamos viendo que está baja la participación. Me parece que un punto importante de esto es que la Justicia Electoral haya cambiado los lugares de votación. Para llegar acá, pasé por otras dos escuelas en las que ya había votado. Mucha gente nos decía que era de Rincón de Milberg y la mandaron a Don Torcuato, eso también desanima”, comentó.
En cuanto a la importancia de la elección en la provincia de Buenos Aires, añadió: "La elección está nacionalizada por la situación de crisis que vive el país, pero nosotros pudimos hacer las propuestas para las provincias y para las localidades. Uno también habla de lo que la gente le pide".
"Votar es la mejor manera de cuidar la democracia", remarcó Malena Galmarini.
Ya funciona con normalidad la web para consultar el padrón electoral
Si querés saber dónde votás podés consultar acá.
Seguí el minuto a minuto de las elecciones
Elecciones en provincia de Buenos Aires EN VIVO: minuto a minuto, boca de urna y resultados
Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que C5N y Radio 10 harán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora para seguir minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario