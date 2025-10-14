La periodista que consultó a Donald Trump sobre las elecciones desmiente la versión libertaria: "Clarísimo"

Sin embargo, la propia periodista que le hizo la pregunta a Trump en la Casa Blanca desmintió la versión libertaria ya que aclaró en TN que específicamente le preguntó por las elecciones legislativas del 26 de octubre.

"Mi pregunta fue específicamente si la ayuda a la Argentina por parte de Estados Unidos depende de los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Fue clarísima la respuesta del presidente Trump. Dijo clarísimo que la ayuda depende del triunfo de Javier Milei en las elecciones", sostuvo la periodista.

pregunta a trump