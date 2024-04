La teoría que compartió Malena Pichot sobre cómo caerá el gobierno de Javier Milei

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/malepichot/status/1783564108173828442&partner=&hide_thread=false No solo no existe ni un perro, tampoco existe la capacidad de conseguir otros iguales para una foto. — malena pichot (@malepichot) April 25, 2024

Después, explicó su teoría sobre “la caída”: "¿En qué planeta no es importante que un presidente imagine perros? Lo de los perros es muy importante. En eso se sostiene la imagen del presidente. En cuanto se haga oficial que no hay perros, el Gobierno cae. Guardar tuit", indicó.

Recordemos que esta polémica se reavivó, especialmente, con una respuesta de Alberto Fernández a una crítica de Javier Milei: “Si el presidente se refirió a mí llamándome ‘títere’ quiero decirle que no lo soy, no lo fui, ni lo seré. También debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo), que las ‘fuerzas del cielo’ no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas“.