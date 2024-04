La insólita respuesta de Manuel Adorni cuando le preguntaron por los perros de Milei

"Si el Presidente tiene cuatro perros y ve cinco, estamos hablando de una persona que ve algo que no se condice con la realidad", intervino uno de los periodistas acreditados en Casa Rosada a lo que Manuel Adorni contestó: "La verdad es que lo que sugerís me parece de un nivel de, cómo decírtelo, me parece una falta de respeto definir al Presidente como una persona que habla con cosas que no existen".