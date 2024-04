Alberto Fernández destrozó a Javier Milei: "Mi perro no me aconseja (y está vivo)"

Fernández publicó este jueves en su cuenta de X: “Si el presidente se refirió a mí llamándome ‘títere’ quiero decirle que no lo soy, no lo fui ni lo seré”, comenzó, y afirmó: “También debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo), que las ‘fuerzas del cielo’ no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas”.

Alberto destrozó a Milei tras la cena de la Fundación Libertad

El ex presidente también criticó a Milei por usar una cuenta falsa para señalar la caída de la inflación. “Temo que el Presidente se siga informando por Jumbo bot”, dijo y marcó que “el programa acordado con el FMI establecía que en 2023 el Estado Nacional debía reflejar un déficit de 1,9%” pero que durante su gestión, ese objetivo no se alcanzó en “consecuencia de la sequía y sus efectos sobre la economía”.

Fernández dijo que pese al déficit “la industria crecía, la desocupación era la más baja de los últimos 38 años, la obra pública generaba desarrollo, la salud, la educación y la ciencia y tecnología estaban financiadas por el Estado y conducidas por personas experimentadas en esas materias”.

“Ni había una hiperinflación del 15.000% como afirmó al asumir, ni el déficit era del 15% como dijo antes o del 5 % como dijo ahora”, afirmó y sumó: “Su ajuste es inhumano, brutal y fundamentalmente innecesario. Lo insignificante es el falso resultado fiscal que dice haber logrado con semejante ajuste y que dio a conocer en una cadena nacional penosa. Basta de mentir Presidente…ya está probado que la mentira tiene patas cortas”.