Malvinas: Reino Unido rechazó las medidas contra empresas y respaldó la actividad económica

Kumaran también cuestionó las acciones argentinas contra empresas que participan directa o indirectamente del suministro de bienes y servicios a las islas, con especial referencia al sector energético. “En las últimas semanas, Argentina ha continuado amenazando a empresas e individuos que suministran bienes y servicios, directa e indirectamente, a las Islas, incluyendo en el sector de hidrocarburos”, afirmó.

La respuesta británica a las medidas argentinas

La funcionaria calificó los cargos contra empresas e individuos de “inaceptables” y señaló que, desde la perspectiva del Gobierno británico, no tienen “justificación legal”. Además, el Reino Unido manifestó que mantendrá su respaldo a quienes desarrollen actividades comerciales en las islas.

El comunicado oficial publicado por el Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) señala que el Gobierno británico respalda la actividad económica legítima en las Malvinas y que está dispuesto a brindar apoyo a empresas que enfrenten presiones relacionadas con sus negocios en el archipiélago.