Malvinas: Reino Unido rechazó las medidas contra empresas y respaldó la actividad económica
La subsecretaria británica Uma Kumaran cuestionó las acciones impulsadas por Argentina y ratificó la posición de Londres sobre el archipiélago.
El Gobierno del Reino Unido volvió a pronunciarse sobre las actividades económicas desarrolladas en las Islas Malvinas y cuestionó las medidas adoptadas por Argentina contra empresas e individuos vinculados con el archipiélago.
La declaración fue difundida este viernes por la subsecretaria de Estado Parlamentaria para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien sostuvo que las acusaciones y medidas contra compañías que suministran bienes y servicios a las islas son “inaceptables” y “carecen de justificación legal”. El comunicado oficial británico también ratificó el respaldo de Londres a las empresas que desarrollan actividades económicas en las islas.
El pronunciamiento se produjo después de que el Gobierno argentino avanzara con acciones legales vinculadas con empresas que operan en el área de las Malvinas y en medio de una nueva discusión bilateral por las actividades hidrocarburíferas en la región.
¿Qué dijo el Gobierno británico sobre las empresas?
En su declaración, sostuvo que el Reino Unido considera que las empresas e individuos que realizan actividades económicas legítimas en las islas deben contar con respaldo frente a las acciones impulsadas por Argentina. La funcionaria afirmó: “Son británicas, sus habitantes tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como lo consideren conveniente, y ese derecho forma parte inseparable de su autodeterminación”.
La frase refleja la posición oficial de Londres sobre el estatus del archipiélago. Argentina, por su parte, sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, por lo que ambas partes mantienen posiciones contrapuestas respecto del territorio.
Kumaran también cuestionó las acciones argentinas contra empresas que participan directa o indirectamente del suministro de bienes y servicios a las islas, con especial referencia al sector energético. “En las últimas semanas, Argentina ha continuado amenazando a empresas e individuos que suministran bienes y servicios, directa e indirectamente, a las Islas, incluyendo en el sector de hidrocarburos”, afirmó.
La respuesta británica a las medidas argentinas
La funcionaria calificó los cargos contra empresas e individuos de “inaceptables” y señaló que, desde la perspectiva del Gobierno británico, no tienen “justificación legal”. Además, el Reino Unido manifestó que mantendrá su respaldo a quienes desarrollen actividades comerciales en las islas.
El comunicado oficial publicado por el Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) señala que el Gobierno británico respalda la actividad económica legítima en las Malvinas y que está dispuesto a brindar apoyo a empresas que enfrenten presiones relacionadas con sus negocios en el archipiélago.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario