Lali Espósito y un contundente mensaje sobre Malvinas en el Festival de San Sebastián: la foto
Lali Espósito llegó a España para presentar Glaxo, la película de Benjamín Naishtat que competirá en la Sección Oficial del festival.
Lali Espósito volvió a convertirse en protagonista apenas puso un pie en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La actriz y cantante llegó a España para acompañar la presentación de Glaxo, pero su look elegido para la ocasión rápidamente llamó la atención.
Durante su llegada al hotel donde se alojan los invitados del certamen, Lali lució una remera blanca con una inscripción en letras negras que no pasó inadvertida: “Las Malvinas son argentinas”. La prenda tenía además un detalle particular: la tipografía utilizada era la misma que apareció en la bandera que varios jugadores de la Selección Argentina desplegaron después del triunfo ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.
En su oportunidad, la imagen de los futbolistas con aquella bandera había recorrido las redes sociales y generado una enorme repercusión.
Lali Espósito y un contundente mensaje sobre Malvinas en el Festival de San Sebastián
Lali completó el look con un blazer negro oversized, anteojos oscuros y botas altas acordonadas, aunque dejó deliberadamente visible la inscripción de la remera.
Las imágenes de la llegada de la artista comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y la convirtieron nuevamente en tendencia. La elección de la prenda también llamó especialmente la atención por el contexto: Lali se encuentra en España, a pocas horas del comienzo oficial de uno de los festivales cinematográficos más importantes de Europa.
La cantante viajó para acompañar Glaxo, la nueva película de Benjamín Naishtat, que competirá en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián. El film está basado en la novela homónima de Hernán Ronsino y cuenta además con las actuaciones de Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe, Manu Fanego y Alan Sabbagh.
La historia comienza en Chivilcoy en 1957 y atraviesa varias décadas de la Argentina. La película combina elementos de drama y thriller y tendrá su presentación en el festival el próximo 20 de septiembre.
Para Lali, además, el regreso a San Sebastián tiene un significado especial. En 2025 había participado del festival como integrante del jurado de la Sección Oficial y ahora volvió al certamen desde otro lugar: como una de las protagonistas de una película que compite por la Concha de Oro.
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