Lali Espósito y un contundente mensaje sobre Malvinas en el Festival de San Sebastián: la foto

La cantante viajó para acompañar Glaxo, la nueva película de Benjamín Naishtat, que competirá en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián. El film está basado en la novela homónima de Hernán Ronsino y cuenta además con las actuaciones de Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe, Manu Fanego y Alan Sabbagh.

La historia comienza en Chivilcoy en 1957 y atraviesa varias décadas de la Argentina. La película combina elementos de drama y thriller y tendrá su presentación en el festival el próximo 20 de septiembre.

Para Lali, además, el regreso a San Sebastián tiene un significado especial. En 2025 había participado del festival como integrante del jurado de la Sección Oficial y ahora volvió al certamen desde otro lugar: como una de las protagonistas de una película que compite por la Concha de Oro.