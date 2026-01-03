Manuel Adorni confirmó restricciones migratorias para ciudadanos venezolanos
A través de su cuenta de X, el Jefe de Gabinete de Ministros comunicó una nueva medida del gobierno de Milei luego de que Trump confirmó la captura de Maduro.
A partir de los acontecimientos recientes que sacudieron la región, el Gobierno argentino decidió endurecer su postura frente al círculo cercano de Nicolás Maduro. Este sábado, la administración nacional formalizó una serie de limitaciones al ingreso al país, diseñadas específicamente para bloquear el acceso a ciudadanos venezolanos vinculados directamente con la estructura de poder que comandaba el Palacio de Miraflores.
La noticia fue comunicada oficialmente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien utilizó sus canales de redes sociales para dar cuenta de la nueva normativa. Según explicó el funcionario libertario, esta medida surge como una respuesta inmediata a la detención del mandatario venezolano por parte de fuerzas estadounidenses. En sus declaraciones, Adorni fue contundente respecto al alcance de la disposición: “La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro. La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro”.
Adorni precisó que la prohibición de ingreso afecta a funcionarios jerárquicos, integrantes de las fuerzas armadas, empresarios con nexos directos con el chavismo y cualquier persona que haya sido objeto de sanciones por parte de los Estados Unidos.
Al respecto, el jefe de Gabinete subrayó el compromiso del Ejecutivo para con el escenario geopolítico actual: “Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país”. Esta política migratoria se alinea con la visión de Javier Milei, quien ya había manifestado un apoyo irrestricto a la intervención norteamericana.
Respaldo total a la ofensiva militar
Desde la Cancillería argentina, bajo la conducción de Pablo Quirno, se emitió un documento técnico que respalda las acciones bélicas de Washington, calificándolas de "necesarias" para desarticular lo que consideran una red criminal. El texto oficial destaca la importancia de la gestión de la Casa Blanca en medio de la crisis humanitaria y política que atraviesa el país caribeño.
El comunicado del Palacio San Martín es claro en su agradecimiento a la administración de Donald Trump: “El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela”. Asimismo, el documento ratifica que la operación permitió la captura de quien consideran el máximo referente del narcotráfico regional: “líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto”.
Las imágenes de la caída y el operativo en Caracas
La confirmación visual del arresto llegó de la mano del propio Donald Trump, quien difundió una fotografía de Maduro bajo custodia. En la imagen se lo puede ver esposado, vistiendo ropa deportiva gris y elementos de protección, una postal que simboliza el fin de su ciclo en el poder tras el operativo que comenzó en la madrugada de este sábado.
El despliegue militar en Caracas fue de una magnitud considerable. Alrededor de las 02:00 hora local, los habitantes de la capital venezolana se despertaron entre estruendos de explosiones y el ensordecedor ruido de aviones de combate sobrevolando zonas estratégicas. Los reportes indican que los ataques aéreos se concentraron en puntos clave como las bases militares de La Carlota y Fuerte Tiuna. Las redes sociales se inundaron rápidamente con videos que daban cuenta de las densas columnas de humo y el pánico generado por la incursión que, finalmente, logró el objetivo de detener al líder venezolano.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario