Manuel Adorni confirmó restricciones migratorias para ciudadanos venezolanos

El comunicado del Palacio San Martín es claro en su agradecimiento a la administración de Donald Trump: “El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela”. Asimismo, el documento ratifica que la operación permitió la captura de quien consideran el máximo referente del narcotráfico regional: “líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto”.

foto venezuela ataque Estados Unidos invadió Venezuela.

Las imágenes de la caída y el operativo en Caracas

La confirmación visual del arresto llegó de la mano del propio Donald Trump, quien difundió una fotografía de Maduro bajo custodia. En la imagen se lo puede ver esposado, vistiendo ropa deportiva gris y elementos de protección, una postal que simboliza el fin de su ciclo en el poder tras el operativo que comenzó en la madrugada de este sábado.

nicolas maduro capturado

El despliegue militar en Caracas fue de una magnitud considerable. Alrededor de las 02:00 hora local, los habitantes de la capital venezolana se despertaron entre estruendos de explosiones y el ensordecedor ruido de aviones de combate sobrevolando zonas estratégicas. Los reportes indican que los ataques aéreos se concentraron en puntos clave como las bases militares de La Carlota y Fuerte Tiuna. Las redes sociales se inundaron rápidamente con videos que daban cuenta de las densas columnas de humo y el pánico generado por la incursión que, finalmente, logró el objetivo de detener al líder venezolano.