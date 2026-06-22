Manuel Adorni anunció a Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa

La salida de Lanari: La reestructuración se desencadenó a partir de la baja de Javier Lanari , quien dejó su cargo en la Secretaría de Comunicación y Prensa tras un período de fuerte desgaste en la gestión diaria.

La llegada de Ravier: En paralelo a la salida de Lanari, el Gobierno ya había pateado el tablero con el desembarco del economista y diputado pampeano Adrián Ravier, quien asumió el rol de vocero presidencial para intentar oxigenar las conferencias de prensa y retomar la iniciativa política en la agenda pública.

Un área clave ante un escenario de alta tensión

Con la llegada de Fabián Fernández a la Secretaría y de Adrián Ravier a la vocería, el área comunicacional del oficialismo queda completamente renovada bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Fernández asume la conducción de una de las cajas de resonancia más sensibles del Estado en un momento político complejo. Su principal "desafío por delante" —como lo catalogó el propio Adorni— será coordinar la difusión de los actos de gobierno y blindar la narrativa oficialista en medio de un clima de fuerte confrontación legislativa y reconfiguración de alianzas políticas.