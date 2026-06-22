Manuel Adorni anunció a Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa
La llegada del nuevo funcionario se da en el marco de una profunda renovación en la estructura comunicacional del Ejecutivo, que incluyó la salida de Javier Lanari.
El Gobierno nacional terminó de delinear la nueva estructura de su equipo de comunicación tras una jornada de intensos movimientos en los despachos oficialistas. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de presentar formalmente a Fabián Fernández como el nuevo Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación.
La confirmación llegó a través de un mensaje directo del ministro coordinador en sus redes sociales, donde le dio la bienvenida al flamante funcionario y remarcó la magnitud de la tarea que le espera.
"Bienvenido Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa", expresó Adorni, buscando dar una señal de ordenamiento y cohesión interna.
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La designación de Fernández es la última pieza de un importante esquema de cambios que el Poder Ejecutivo implementó a contrarreloj para renovar la estrategia discursiva y el contacto con los medios:
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La salida de Lanari: La reestructuración se desencadenó a partir de la baja de Javier Lanari, quien dejó su cargo en la Secretaría de Comunicación y Prensa tras un período de fuerte desgaste en la gestión diaria.
La llegada de Ravier: En paralelo a la salida de Lanari, el Gobierno ya había pateado el tablero con el desembarco del economista y diputado pampeano Adrián Ravier, quien asumió el rol de vocero presidencial para intentar oxigenar las conferencias de prensa y retomar la iniciativa política en la agenda pública.
Un área clave ante un escenario de alta tensión
Con la llegada de Fabián Fernández a la Secretaría y de Adrián Ravier a la vocería, el área comunicacional del oficialismo queda completamente renovada bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
Fernández asume la conducción de una de las cajas de resonancia más sensibles del Estado en un momento político complejo. Su principal "desafío por delante" —como lo catalogó el propio Adorni— será coordinar la difusión de los actos de gobierno y blindar la narrativa oficialista en medio de un clima de fuerte confrontación legislativa y reconfiguración de alianzas políticas.
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