"No todos tenemos pendrive": el escándalo de Manuel Adorni llegó al Mundial 2026 y se vio en C5N

Un reclamo bizarro en la puerta del estadio para Manuel Adorni

Mientras el periodista caminaba hacia los ingresos del AT&T Stadium en Dallas para mostrar el clima y la llegada de "La Scaloneta", decidió frenar a saludar a un fanático que llevaba un gorrito piluso negro y la camiseta de la Selección. Lo que parecía ser una interacción normal de color mundialista, terminó en un momento de pura confusión que desató risas y asombro en las redes sociales.