Con Lionel Messi otra vez histórico, la Selección Argentina venció 2-0 a Austria y avanza en el Mundial 2026

minutouno.com cierra la cobertura del triunfo de la Selección Argentina ante Austria
Con un Lionel Messi histórico, la Selección Argentina venció 2-0 a Austria y saca boletos a los 16vos de final.
EN VIVOMundial 2026
El mejor jugador de la historia volvió a romper récords y a brillar, y el conjunto nacional logró su segunda victoria para abrochar el pasaje a 16vos de final.
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Tras el debut con goleada ante Argelia, y otra vez con un Lionel Messi histórico, la Selección Argentina logró sellar la clasificación a 16vos de final este lunes gracias al triunfo 2-0 a Austria en Dallas, en el marco de la segunda fecha del Grupo J de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
En el Dallas Stadium, el mejor jugador de la historia marcó un doblete para mantenerse como el máximo goleador del certamen pero también para convertirse, en soledad, en el artillero histórico de la Copa del Mundo con 18 tantos.
Fue un partido mucho más complicado que el debut, y que encima arrancó con el astro rosarino fallando un penal en el inicio del juego. A Lautaro Martínez lo derribaron en el área, el VAR corrigió pero el 10 lo tiró afuera.
Sin embargo, luego de la pausa de hidratación, el mejor todos frotó la lámpara con una gran definición luego de una buena jugada colectiva que incluyó un "pase" sin tocarla de Thiago Almada.
Luego de un desarrollo bastante sufrido para el conjuntod de Lionel Scaloni, el desahogo llegaría sobre la hora. Fue en un contaataque letal, cuando primero le negaron el grito a Julián Álvarez, y tras varios rebotes, Messi fue al piso como en sus épocas del potrero en Rosario, y puso el 2-0 definitivo.
El conjunto nacional es puntero con 6 puntos, y si a la madrugada Jordania no le gana a Argelia, asegurará el primer puesto antes de la tercera fecha.
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