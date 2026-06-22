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Con Lionel Messi otra vez histórico, la Selección Argentina venció 2-0 a Austria y avanza en el Mundial 2026

Selección Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

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Selección Argentina
Mundial 2026

El mejor jugador de la historia volvió a romper récords y a brillar, y el conjunto nacional logró su segunda victoria para abrochar el pasaje a 16vos de final.

- Por Nicolás Albanese

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EN VIVO

Tras el debut con goleada ante Argelia, y otra vez con un Lionel Messi histórico, la Selección Argentina logró sellar la clasificación a 16vos de final este lunes gracias al triunfo 2-0 a Austria en Dallas, en el marco de la segunda fecha del Grupo J de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

En el Dallas Stadium, el mejor jugador de la historia marcó un doblete para mantenerse como el máximo goleador del certamen pero también para convertirse, en soledad, en el artillero histórico de la Copa del Mundo con 18 tantos.

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Fue un partido mucho más complicado que el debut, y que encima arrancó con el astro rosarino fallando un penal en el inicio del juego. A Lautaro Martínez lo derribaron en el área, el VAR corrigió pero el 10 lo tiró afuera.

Sin embargo, luego de la pausa de hidratación, el mejor todos frotó la lámpara con una gran definición luego de una buena jugada colectiva que incluyó un "pase" sin tocarla de Thiago Almada.

Luego de un desarrollo bastante sufrido para el conjuntod de Lionel Scaloni, el desahogo llegaría sobre la hora. Fue en un contaataque letal, cuando primero le negaron el grito a Julián Álvarez, y tras varios rebotes, Messi fue al piso como en sus épocas del potrero en Rosario, y puso el 2-0 definitivo.

El conjunto nacional es puntero con 6 puntos, y si a la madrugada Jordania no le gana a Argelia, asegurará el primer puesto antes de la tercera fecha.

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Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

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minutouno.com cierra la cobertura del triunfo de la Selección Argentina ante Austria

Con un Lionel Messi histórico, la Selección Argentina venció 2-0 a Austria y saca boletos a los 16vos de final.

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GANÓ LA ARGENTINA

Con doblete de Lionel Messi, la Selección Argentina venció 2-0 a Austria y abrocha el pasaje a 16vos de final.

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GOL DE MESSI Y ARGENTINA LIQUIDA EL PARTIDO

Messi pone el 2-0 tras un gran contraataque para seguir agrandando la leyenda.

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Amonestado Paredes

El ingresado volante vio la amarilla por una fuerte entrada en la mitad de la cancha.

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Lo tuvo Nico González con una gran jugada que no pudo definir

El mediocampista argentino hizo una gran jugada personal pero no pudo definir. Liquidaba el partido.

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Últimos dos cambios en la Selección Argentina

Ingresan Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico, para las salidas de Rodrido De Paul y Facundo Medina.

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Amarilla para Facundo Medina

El lateral izquierdo, de gran partido, fue amonestado por un empujón a un futbolista austríaco.

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Hay pausa de hidratación antes del último tramo de partido

La Argentina le gana 1-0 a Austria en el segundo partido de la fase de grupos.

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Doble cambio en la Selección

Ingresan Julián Álvarez y Nico González, en lugar de Thiago Almada y Lautaro Martínez

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Primer cambio en la Argentina

Cuti Romero deja el campo de juego y en su lugar ingresa Nicolás Otamendi.

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Atajadón de Dibu Martínez en la primera clara de Austria

El arquero campeón del mundo se luce sacando un bombazo.

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Final del primer tiempo: Argentina le gana 1-0 a Austria y encamina la clasificación

Con un golazo de Messi, que en el inicio erró un penal, el equipo de Scaloni le gana 1-0 a Austria.

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Lionel Messi, el máximo goleador de la historia de los mundiales

messi goleador

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GOLAZO DE MESSI

Gran jugada de la Argentina y Messi define para sacarse la mufa.

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Se lo sacaron a Messi en la línea

En una buena jugada colectiva, un defensor le sacó el 1-0 al capitán.

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Hay pausa de hidratación

La Selección no tiene un buen partido y el corte puede servirle al DT para corregir.

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LO TUVO MESSI DE NUEVO

Gran jugada colectiva, y el arquero le ahoga el grito a Messi.

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Messi erró el penal

El capitán la tiró afuera el penal y el partido sigue 0-0.

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¿Penal para la Argentina en el arranque?

Lo derribaron a Lautaro Martínez en el comienzo y el árbitro revisa la jugada en el VAR.

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YA JUEGA LA ARGENTINA EN DALLAS

La Selección Argentina enfrenta a Austria por la segunda fecha del certamen.

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Sonó el Himno Nacional Argentino

El Himno más hermoso del mundo fue entonado por los futbolistas argentinos en la previa al partido.

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Equipos a la cancha para el partido

Con Messi a la cabea, la Selección Argentina ingresa al campo de juego del Dallas Stadium.

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Argentina con equipo confirmado

Tal cual estaba previsto, la Selección Argentina tiene confirmado los 11. Seguí leyendo.

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Dibu Martínez a la cancha y explota el estadio

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Las costumbres se respetan: los caramelos de De Paul y Paredes

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Chiqui Tapia y su "costumbre" en la previa de los partidos

El presidente de AFA y una foto clave con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en la previa al choque contra Austria.

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A quién se cruzaría la Argentina en 16avos si sale primera

Más allá de los posibles adversarios inmediatos, también comienza a tomar forma el cuadro completo del Mundial. Si la Albiceleste logra quedarse con el primer puesto de su grupo, podría enfrentar en dieciseisavos al escolta de la zona liderada actualmente por España.

Luego, los cruces proyectan potenciales enfrentamientos frente a seleccionados como Paraguay, Australia, Irán o Egipto en las instancias siguientes. Recién en fases más avanzadas podrían aparecer potencias como Portugal, Brasil o Inglaterra.

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Nahuel Molina, el único cambio en el equipo argentino

Molina ingresa en lugar de Gonzalo Montiel, respecto al equipo titular del debut ante Argelia. En este sentido, Scaloni ratifica a Lautaro Martínez.

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Comienza la cobertura en vivo de minutouno.com

minutouno.com inicia la cobertura en vivo del partido de la Selección Argentina ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026.

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Cómo llega la Selección Argentina al cruce contra Austria

El conjunto de Lionel Scaloni llega embalado tras la goleada, con una actuación histórica de Lionel Messi, pero con algunas dudas respecto a la reacción anímica luego de lo que fue una semana signada por el escándalo en Luzu TV con una fake news sobre la salud de Jorge Messi.

En el plano futbolístico, y si bien el DT no confirmó el equipo, se descarta el cambio de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel, quien tuvo algunas complicaciones físicas. También hay algunas dudas de mitad de cancha en adelante, pero niveles: podrían salir Thiago Almada y Lautaro Martínez para los ingresos de Nicolás González y Julián Álvarez.

La base, en tanto, se mantendría, incluso con Facundo Medina, de buen partido, en la banda izquierda, a la espera de que Nicolás Tagliafico se encuentre pleno físicamente.

Enfrente se encuentra el conjunto europeo que también arrancó su participación en el Mundial 2026 con una holgada victoria, por 3-1, ante Jordania. Los comandados por Ralf Rangnick, histórico entrenador de la academia Red Bull que pasó por el Manchester United, están en la misma situación que Argentina: si ganan clasifican y para pasar como primeros deberán esperar que Argelia no venza a los asiáticos.

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Formaciones de Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Sasa Kaladjzic o Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

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Datos de Argentina vs. Austria

  • Hora: 14.00
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Amin Mohamed (Egipto)
  • Estadio: Dallas Stadium

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