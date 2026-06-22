Con Lionel Messi otra vez histórico, la Selección Argentina venció 2-0 a Austria y avanza en el Mundial 2026

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Cómo llega la Selección Argentina al cruce contra Austria

El conjunto de Lionel Scaloni llega embalado tras la goleada, con una actuación histórica de Lionel Messi, pero con algunas dudas respecto a la reacción anímica luego de lo que fue una semana signada por el escándalo en Luzu TV con una fake news sobre la salud de Jorge Messi.

En el plano futbolístico, y si bien el DT no confirmó el equipo, se descarta el cambio de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel, quien tuvo algunas complicaciones físicas. También hay algunas dudas de mitad de cancha en adelante, pero niveles: podrían salir Thiago Almada y Lautaro Martínez para los ingresos de Nicolás González y Julián Álvarez.

La base, en tanto, se mantendría, incluso con Facundo Medina, de buen partido, en la banda izquierda, a la espera de que Nicolás Tagliafico se encuentre pleno físicamente.

Enfrente se encuentra el conjunto europeo que también arrancó su participación en el Mundial 2026 con una holgada victoria, por 3-1, ante Jordania. Los comandados por Ralf Rangnick, histórico entrenador de la academia Red Bull que pasó por el Manchester United, están en la misma situación que Argentina: si ganan clasifican y para pasar como primeros deberán esperar que Argelia no venza a los asiáticos.