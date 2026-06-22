Diputados: el oficialismo gana tiempo y frena la sesión contra Manuel Adorni

Desde el PRO justificaron la decisión al señalar que compartían la necesidad de que la comisión abordara el tema, aunque consideraron más razonable coordinar el tratamiento con el oficialismo. De esta manera, el jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo, logró descomprimir una situación que había generado tensiones internas luego de que referentes del partido en el Senado manifestaran su apoyo a una eventual interpelación.

La estrategia de Menem también apunta a recuperar la iniciativa legislativa. Además de postergar la discusión sobre Adorni, el oficialismo busca avanzar esta semana con proyectos considerados prioritarios por la Casa Rosada, entre ellos el denominado Súper RIGI y una iniciativa vinculada al pago de fondos de inversión cuyo vencimiento opera antes de fin de mes.

En La Libertad Avanza sostienen que una eventual moción de censura contra un jefe de Gabinete sería un antecedente inédito desde la reforma constitucional de 1994 y que, por esa razón, corresponde un tratamiento previo en comisión. El argumento contrasta con la postura que prevalece en el Senado, donde distintos bloques consideran que el artículo 101 de la Constitución no exige esa instancia para avanzar con una interpelación.

La expectativa del oficialismo es que la decisión adoptada en Diputados tenga un efecto similar en el Senado y que los sectores aliados reclamen allí el mismo procedimiento. Sin embargo, hasta el momento no hubo señales concretas de que la sesión prevista para este jueves vaya a modificarse.

Mientras tanto, el Gobierno apuesta a correr a Adorni del centro de la escena política y retomar la agenda parlamentaria. La oposición, en cambio, anticipa que aprovechará cada instancia de debate para insistir con los cuestionamientos al funcionario y reclamar explicaciones por las denuncias que lo involucran.