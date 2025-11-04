Manuel Adorni cortó en seco a Mauricio Macri: "Al Gabinete lo elige el Presidente"

Para cerrar el tema con el ex presidente, Adorni aseguró que, según su visión, la publicación de Macri “no iba en esa línea” (en la de sumar a la gestión de Milei), pero insistió en que “uno tiene la libertad de opinar lo que le parezca”.

Finalmente, Adorni confirmó que se enteró de su nueva designación “unos días antes de que saliera el comunicado” que emitió la Oficina de Presidencia y aseguró que, hasta ese momento, “estaba trabajando para asumir como legislador el 10 de diciembre”.

“Ya empezaba a tener contacto con el mundo legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, así que imaginate que me sorprendió mucho más. Terminé estando al tanto de todo lo que pasaba en el Estado de punta a punta. Eso me allana un poco más el camino de trabajo, al menos al principio de esta transición, que recién la estoy iniciando”, concluyó.