Manuel Adorni cortó en seco a Mauricio Macri: "Al Gabinete lo elige el Presidente"
Mauricio Macri había criticado la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete y su reemplazo por el hoy todavía vocero presidencial.
El designado jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Manuel Adorni, cruzó este martes a Mauricio Macri luego de que el ex mandatario y referente del PRO criticara con dureza la decisión del presidente Javier Milei de desplazar a Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete para reemplazarlo por el hoy todavía vocero presidencial.
"El Gabinete lo elige el Presidente", afirmó tajante Adorni.
En declaraciones radiales, Adorni manifestó, además, que la publicación del ex mandatario y líder del PRO, donde lo señaló como una persona sin experiencia, “le llamó la atención”.
“Es su opinión, pero la verdad es que es un tema de segundo orden, porque el gabinete lo elige el Presidente. Yo le tomo el desafío para ver cómo me va… Ojalá que me vaya bien, así cuando termine mi función, sea cuando sea, lo llamaré y le diré: ‘Viste que estabas equivocado’”, sostuvo Adorni.
Asimismo, se refirió a las posturas que deben cumplir los (ex) mandatarios una vez que ya no están en ejercicio y subrayó la tarea de “colaborar con el gobierno de turno”. “Sea cual sea el color político y sean cuales sean las diferencias, tienen que tratar de empujar para adelante”, agregó.
Para cerrar el tema con el ex presidente, Adorni aseguró que, según su visión, la publicación de Macri “no iba en esa línea” (en la de sumar a la gestión de Milei), pero insistió en que “uno tiene la libertad de opinar lo que le parezca”.
Finalmente, Adorni confirmó que se enteró de su nueva designación “unos días antes de que saliera el comunicado” que emitió la Oficina de Presidencia y aseguró que, hasta ese momento, “estaba trabajando para asumir como legislador el 10 de diciembre”.
“Ya empezaba a tener contacto con el mundo legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, así que imaginate que me sorprendió mucho más. Terminé estando al tanto de todo lo que pasaba en el Estado de punta a punta. Eso me allana un poco más el camino de trabajo, al menos al principio de esta transición, que recién la estoy iniciando”, concluyó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario