El posteo de Manuel Adorni para despedir a Guillermo Francos: "Gracias por tu entrega"
El designado jefe de Gabinete publicó en redes sociales un mensaje para el saliente funcionario.
Tras reunirse con Guillermo Francos, el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le dedicó un mensaje de despedida a través de sus redes sociales.“Muchas gracias, Guillermo, por tu entrega, tu liderazgo y tu legado. FIN”, escribió el funcionario en su cuenta de X, junto a una foto en la que se los ve juntos.
Luego de los recientes cambios en el Ejecutivo nacional, este martes al mediodía asistieron a la Casa Rosada el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el exministro del Interior, Lisandro Catalán, para despedirse de sus equipos y coordinar la transición con sus reemplazos, Manuel Adorni y Diego Santilli, respectivamente.
En ese marco, el Gobierno difundió una imagen oficial del encuentro y señaló: "Dialogaron sobre la implementación de las reformas estructurales que el Gobierno impulsará con la nueva conformación del Congreso".
En paralelo, Catalán mantuvo una reunión con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, con quien repasó el trabajo de La Libertad Avanza en Tucumán: "El 26 de octubre hicimos una gran elección y nos consolidamos como la principal fuerza opositora. Seguiremos trabajando con compromiso por el proyecto del Presidente @JMilei, llevando las ideas de la libertad a cada rincón del país", expresó.
Por qué el Gobierno quiere dilatar la jura de Diego Santilli
El Gobierno nacional dilata la jura de Diego Santilli como ministro del Interior para evitar que deje su banca en la Cámara de Diputados ante la posibilidad de que se trate el Presupuesto 2026 antes de que finalice el período ordinario.
Según trascendió, el día clave será este martes, cuando se espera que se habilite la comisión de Presupuesto, de la que el exdirigente del PRO forma parte. Ese día la oposición intentará lograr dictamen para que el proyecto llegue al recinto a fines de noviembre.
Ese escenario no sería el ideal para el oficialismo, que prefiere postergar el debate hasta después del 10 de diciembre, cuando juren los nuevos legisladores y La Libertad Avanza incrementará su número de bancas. "No hay que arriesgarse. Si Santilli asume, es que no va a haber sesión. Hay que ser prudentes", expresó una fuente libertaria a TN.
Desde el Gobierno descartaron, además, que el diputado renuncie a su banca para que asuma un suplente de la lista de Juntos por el Cambio de 2021. De esta forma, si la oposición no logra avanzar con el dictamen, Santilli podría asumir su cargo en Interior en los próximos días, junto a Manuel Adorni, quien jurará el miércoles al mediodía.
En Casa Rosada ya definieron que el dirigente será parte de la mesa política nacional, en reemplazo de su antecesor Guillermo Francos, y se sumará al equipo integrado por Karina Milei, Manuel Adorni, Patricia Bullrich, Martín Menem y Santiago Caputo.
Las funciones de Santilli dentro del Gabinete estarán orientadas a construir consensos con los gobernadores, atender reclamos por la coparticipación de los ATN, los cambios en el Impuesto a los Combustibles Líquidos y la reactivación de la obra pública. Además, la hoja de ruta libertaria incluye coordinar los acuerdos necesarios para avanzar en el tratamiento de la reforma laboral y tributaria durante las sesiones extraordinarias.
