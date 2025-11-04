El posteo de Manuel Adorni para despedir a Guillermo Francos: "Gracias por tu entrega"

Según trascendió, el día clave será este martes, cuando se espera que se habilite la comisión de Presupuesto, de la que el exdirigente del PRO forma parte. Ese día la oposición intentará lograr dictamen para que el proyecto llegue al recinto a fines de noviembre.

Ese escenario no sería el ideal para el oficialismo, que prefiere postergar el debate hasta después del 10 de diciembre, cuando juren los nuevos legisladores y La Libertad Avanza incrementará su número de bancas. "No hay que arriesgarse. Si Santilli asume, es que no va a haber sesión. Hay que ser prudentes", expresó una fuente libertaria a TN.

Desde el Gobierno descartaron, además, que el diputado renuncie a su banca para que asuma un suplente de la lista de Juntos por el Cambio de 2021. De esta forma, si la oposición no logra avanzar con el dictamen, Santilli podría asumir su cargo en Interior en los próximos días, junto a Manuel Adorni, quien jurará el miércoles al mediodía.

En Casa Rosada ya definieron que el dirigente será parte de la mesa política nacional, en reemplazo de su antecesor Guillermo Francos, y se sumará al equipo integrado por Karina Milei, Manuel Adorni, Patricia Bullrich, Martín Menem y Santiago Caputo.

Las funciones de Santilli dentro del Gabinete estarán orientadas a construir consensos con los gobernadores, atender reclamos por la coparticipación de los ATN, los cambios en el Impuesto a los Combustibles Líquidos y la reactivación de la obra pública. Además, la hoja de ruta libertaria incluye coordinar los acuerdos necesarios para avanzar en el tratamiento de la reforma laboral y tributaria durante las sesiones extraordinarias.