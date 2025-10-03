La policía de Perú dio a conocer la pericia psicológica a Pequeño J: "Psicópata, antisocial y manipulador"
La Policía de Perú dio a conocer los resultados del estudio realizado al detenido, señalado como presunto autor intelectual del triple crimen narco de Florencio Varela.
Peritos forenses de la Policía de Perú dieron a conocer este viernes los resultados de la pericia psicológica a Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, quien se encuentra detenido en la comisaría de Chilca a la espera de una audiencia judicial para evaluar si se dicta o no su prisión preventiva con fines de extradición por el triple crimen narco de Florencio Varela.
En la evaluación, los peritos detectaron que "Pequeño J" tiene "rasgos psicopáticos y antisociales, y una importante capacidad de manipulación, que se combina con rasgos narcisistas”.
Además, “es muy agresivo al haber sido criado en un contexto de violencia que entiende como método válido para la resolución de conflictos y consolidación de liderazgo”, según informaron en C5N.
Tony Janzen Valverde Victoriano fue detenido el martes en Pucusana, al sur de Lima, Perú, luego de un operativo policial internacional. Tras su captura, el juez de Chilca ordenó su permanencia en el calabozo de la comisaría de ese distrito, aunque bajo fuertes medidas de seguridad, que se reforzaron en las últimas horas, debido a la alta peligrosidad que representa.
Definen la prisión preventiva de “Pequeño J”
Pequeño J enfrentará este viernes una audiencia de identificación donde, según indicaron medios peruanos, el juez decidirá si corresponde dictar prisión preventiva con fines de extradición a Argentina. El detenido, hasta el momento, se negó a declarar ante las autoridades.
En caso de que el juez dicte la prisión preventiva, podría ordenar también el traslado de ‘Pequeño J’ a un penal de máxima seguridad, en lugar de la actual dependencia policial de Chilca.
La extradición de "Pequeño J" a Argentina podría tardar entre uno y dos meses.
Matías Ozorio, cara a cara ante el fiscal
Matías Ozorio, otro de los detenidos por el triple crimen narco de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo, fue trasladado a la DDI de San Justo para que pueda prestar declaración ante el fiscal Adrián Arribas.
Ozorio arribó el jueves en horas de la noche al aeropuerto de El Palomar tras ser trasladado desde Lima en un avión de la Fuerza Aérea Argentina.
El ciudadano argentino fue detenido el martes por la mañana en el distrito Los Olivos de la ciudad de Lima tras un impresionante operativo en conjunto entre autoridades policiales y de inteligencia de ambos países. En su caso, al no tener registro de ingreso legal a Perú, se comenzó de forma inmediata con el procedimiento de expulsión para su traslado a Argentina.
