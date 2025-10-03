La policía de Perú dio a conocer la pericia psicológica a Pequeño J: "Psicópata, antisocial y manipulador"

Definen la prisión preventiva de “Pequeño J”

Pequeño J enfrentará este viernes una audiencia de identificación donde, según indicaron medios peruanos, el juez decidirá si corresponde dictar prisión preventiva con fines de extradición a Argentina. El detenido, hasta el momento, se negó a declarar ante las autoridades.

En caso de que el juez dicte la prisión preventiva, podría ordenar también el traslado de ‘Pequeño J’ a un penal de máxima seguridad, en lugar de la actual dependencia policial de Chilca.

La extradición de "Pequeño J" a Argentina podría tardar entre uno y dos meses.

Matías Ozorio, cara a cara ante el fiscal

matias ozorio

Matías Ozorio, otro de los detenidos por el triple crimen narco de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo, fue trasladado a la DDI de San Justo para que pueda prestar declaración ante el fiscal Adrián Arribas.

Ozorio arribó el jueves en horas de la noche al aeropuerto de El Palomar tras ser trasladado desde Lima en un avión de la Fuerza Aérea Argentina.

El ciudadano argentino fue detenido el martes por la mañana en el distrito Los Olivos de la ciudad de Lima tras un impresionante operativo en conjunto entre autoridades policiales y de inteligencia de ambos países. En su caso, al no tener registro de ingreso legal a Perú, se comenzó de forma inmediata con el procedimiento de expulsión para su traslado a Argentina.