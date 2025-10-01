Manuel Adorni ratificó a José Luis Espert en Presupuesto: "No hay cambios"
El vocero presidencial ratificó al diputado libertario al frente de la Comisión de Presupuesto en Diputados.
A pesar del escándalo que envuelve a José Luis Espert, primer candidato de La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, el gobierno de Javier Milei se mostró decidido a sostenerlo tanto en la carrera electoral como al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación.
"El tema del diputado Espert es un refritado de hace seis o siete años. Esto viene de larga data y por supuesto que si la Justicia tiene que pedir explicaciones al doctor Espert, se las pedirá y Espert las dará. Pero no hay ningún cambio adicional con respecto a nada", sostuvo este miércoles el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.
NOTA EN DESARROLLO
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario