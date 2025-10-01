MinutoUno

Manuel Adorni ratificó a José Luis Espert en Presupuesto: "No hay cambios"

Política

El vocero presidencial ratificó al diputado libertario al frente de la Comisión de Presupuesto en Diputados.

Manuel Adorni ratificó a José Luis Espert en Presupuesto: No hay cambios

A pesar del escándalo que envuelve a José Luis Espert, primer candidato de La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, el gobierno de Javier Milei se mostró decidido a sostenerlo tanto en la carrera electoral como al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación.

"El tema del diputado Espert es un refritado de hace seis o siete años. Esto viene de larga data y por supuesto que si la Justicia tiene que pedir explicaciones al doctor Espert, se las pedirá y Espert las dará. Pero no hay ningún cambio adicional con respecto a nada", sostuvo este miércoles el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.

NOTA EN DESARROLLO

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas