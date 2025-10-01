El Gobierno insiste en que no se instalarán bases militares de Estados Unidos en Argentina: sólo habrá tropas

De hecho, la disposición de la llegada de tropas estadounidenses a territorio argentino para los entrenamientos "de élite" constan en el decreto número 697/2025, que ya fue publicado en el Boletín Oficial.

En el segundo artículo de ese decreto el Poder Ejecutivo, en la persona de Javier Milei, “autoriza el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA para la participación en el Ejercicio 'TRIDENTE', a llevarse a cabo en territorio argentino, en las Bases Navales de MAR DEL PLATA, USHUAIA y PUERTO BELGRANO".

Con las tropas estadounidenses también se espera el arribo de las chilenas, que también participarán de los entrenamientos "en los espacios destinados para instrucción militar, marítimos y terrestres, entre los días 20 de octubre y 15 de noviembre de 2025", como consta en el anexo del decreto.

La aclaración que ya estaba disponible era que "una vez terminados los entrenamientos militares, las fuerzas armadas norteamericanas y chilenas se retirarán a sus respectivos países".