Manuel Adorni bajo la lupa: 20 preguntas clave que pueden definir su futuro judicial

La Fiscalía cuestiona además los gastos en viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y matrículas escolares, así como la reiterada intervención de terceros para concretar operaciones y pagos. También solicita precisiones sobre la operatoria con criptoactivos que Adorni declaró tener.

En abril de este año, el exjefe de Gabinete había respondido casi 5.000 preguntas de los diputados durante su informe de gestión. Allí aseguró que su evolución patrimonial figuraba en la declaración jurada integral, y que los bienes de su esposa y el grupo familiar constaban en un anexo reservado ante la Oficina Anticorrupción. Sobre el viaje a Punta del Este junto al conductor Marcelo Grandio, Adorni afirmó que la OA no registraba viajes financiados por terceros y que el organismo descartó conflictos de interés. También justificó la demora en presentar su última declaración jurada argumentando que el plazo aún no había vencido.