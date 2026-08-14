Encontró una SUBE y un fajo de dinero, buscó al dueño y la respuesta que recibió se volvió viral.

"Yo me voy a quedar más tranquilo conmigo mismo de que este dinero no corresponde a este lugar", reflexionó el joven ante la cámara, priorizando la tranquilidad de hacer lo correcto sobre la inmediatez.

Un suceso viral en TikTok

Al no poder dar con el paradero del dueño durante esa misma jornada, Rubén decidió resguardar la tarjeta SUBE y el dinero a la espera de que aparezca el titular.

La historia no tardó en volverse un fenómeno absoluto en TikTok: el video obtuvo más de 1 millón de reproducciones en cuestión de horas, con alrededor de 75 mil "me gusta" y cientos de comentarios.

En lo que respecta al debate sobre lo sucedido, las opiniones se dividieron entre quienes aplaudieron la integridad del joven y aquellos que abrieron el debate sobre cómo hubiesen actuado ante un hallazgo similar en la vía pública.

Por el momento, la búsqueda continúa abierta en la red social, donde miles de seguidores aguardan el desenlace definitivo para saber si la tarjeta y el dinero finalmente volverán a su dueño.