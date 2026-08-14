Encontró una SUBE y un fajo de dinero, buscó al dueño y la respuesta que recibió se volvió viral
Un joven llamado Rubén Darío compartió la experiencia que vivió recientemente en TikTok y los usuarios no dudaron en opinar sobre qué hubiesen hecho ellos.
Un paseo cotidiano tras una sesión de ejercicios terminó convirtiéndose en un fenómeno viral para Rubén Darío, un joven creador de contenido conocido en TikTok como @profeaventura.x, quien suele compartir mensajes sobre desarrollo personal y hábitos saludables. Esta vez, la vida le presentó un reto real lejos de la pantalla.
Mientras caminaba por la calle, Rubén divisó algo en el suelo: una tarjeta SUBE junto a un abultado fajo de billetes. Lejos de guardarse el dinero y seguir su camino, el joven tomó la decisión de documentar su intento por encontrar al legítimo propietario.
“POV: terminás de correr y... lo que encontré, papá. Un par de miles de pesos. Vamos a preguntar en esta casa a ver si es de alguien acá”, relató al inicio del video que rápidamente captó la atención de los usuarios.
La búsqueda del dueño y un gesto de confianza
Con la convicción de que “esto representa tiempo y esfuerzo para alguien”, Rubén se acercó a la vivienda más cercana al lugar del hallazgo. Al tocar el timbre, fue atendido por un vecino que, tras revisar, le confirmó que el dinero no le pertenecía a él, aunque dejó la puerta abierta a que pudiera ser de su hijo, quien acababa de salir.
Para garantizar que el hallazgo regresara a las manos correctas, el tiktoker prefirió no dejar la plata a un desconocido y optó por actuar con cautela: le dejó su número de teléfono al vecino para que lo contactaran en caso de verificar la pertenencia del efectivo.
"Yo me voy a quedar más tranquilo conmigo mismo de que este dinero no corresponde a este lugar", reflexionó el joven ante la cámara, priorizando la tranquilidad de hacer lo correcto sobre la inmediatez.
Un suceso viral en TikTok
Al no poder dar con el paradero del dueño durante esa misma jornada, Rubén decidió resguardar la tarjeta SUBE y el dinero a la espera de que aparezca el titular.
La historia no tardó en volverse un fenómeno absoluto en TikTok: el video obtuvo más de 1 millón de reproducciones en cuestión de horas, con alrededor de 75 mil "me gusta" y cientos de comentarios.
En lo que respecta al debate sobre lo sucedido, las opiniones se dividieron entre quienes aplaudieron la integridad del joven y aquellos que abrieron el debate sobre cómo hubiesen actuado ante un hallazgo similar en la vía pública.
Por el momento, la búsqueda continúa abierta en la red social, donde miles de seguidores aguardan el desenlace definitivo para saber si la tarjeta y el dinero finalmente volverán a su dueño.
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