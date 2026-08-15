Mapa en vivo las lluvias en Buenos Aires: a qué hora lloverá más fuerte en el AMBA

La baja amplitud térmica será el rasgo distintivo del día: se espera un arranque fresco con una temperatura mínima de 12°C, mientras que por la tarde el termómetro apenas logrará escalar hasta los 16°C. Ante este panorama cargado de humedad y lloviznas, para quienes tengan previsto realizar actividades fuera del hogar será imprescindible salir bien pertrechados con abrigo adecuado, calzado resistente al agua y paraguas en mano.