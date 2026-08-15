Mapa en vivo las lluvias en Buenos Aires: a qué hora lloverá más fuerte en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la inestabilidad de este sábado. Seguí el mapa en vivo y conocé a qué hora llegan las lluvias al AMBA.
Este sábado 15 de agosto, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará una jornada típicamente invernal, caracterizada por la inestabilidad atmosférica, el cielo cubierto y la presencia de lluvias intermitentes desde las primeras horas de la mañana.
La baja amplitud térmica será el rasgo distintivo del día: se espera un arranque fresco con una temperatura mínima de 12°C, mientras que por la tarde el termómetro apenas logrará escalar hasta los 16°C. Ante este panorama cargado de humedad y lloviznas, para quienes tengan previsto realizar actividades fuera del hogar será imprescindible salir bien pertrechados con abrigo adecuado, calzado resistente al agua y paraguas en mano.
¿A qué hora llegan las lluvias al AMBA?
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De acuerdo a lo revelado por el sitio Meteored, las precipitaciones aparecerán pasadas las 14 horas y se extenderán durante el resto de la jornada, acentuándose hacia la noche, cuando muchos porteños y bonaerenses se dispondrán a hacer planes. Por ello, vale la advertencia: hay que salir abrigado y con paraguas.
Mapa en vivo de las lluvias
Para todos los usuarios que necesiten transitar por la región, se puede seguir en vivo el avance de la tormenta y las lluvias fuertes que azotan al Área Metropolitana de Buenos Aires a través del radar interactivo de la plataforma Windy.
Recomendaciones ante lluvias y tormentas
- Evitá salir, en caso de que puedas.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos si hay tormenta eléctrica y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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