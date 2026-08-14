Javier Milei participará del Council of the Americas: cuándo será y quiénes lo acompañarán

También participarán representantes del Gobierno porteño. En ese marco, estarán presentes el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y Diego Santilli.

Luis Caputo

Quiénes serán los anfitriones del Council of the Americas

El encuentro contará además con la participación de Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas. La nueva edición del Council of the Americas volverá así a convertirse en una caja de resonancia para las definiciones políticas y económicas que atraviesan a la Argentina.

Con Milei confirmado como uno de los principales oradores, la expectativa estará puesta en los conceptos que pueda brindar el Presidente frente a un auditorio compuesto por empresarios y representantes de distintos sectores.