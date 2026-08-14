El Gobierno avaló el Día de la Infancia con la Resolución 2788-2025 aunque Javier Milei lo llama Día del Niño
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires declaró de Interés Provincial el Día de la Infancia y ratificó su respaldo a la fecha fijada por la ONU.
En contraposición a la postura del Ejecutivo Nacional que lo llama Día del Niño, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires ratificó su adhesión al marco internacional y formalizó la conmemoración del Día de la Infancia. A través de una resolución oficial, la administración bonaerense declaró la jornada del 20 de noviembre de Interés Provincial.
¿Qué establece la resolución del Gobierno bonaerense que respalda el Día de la Infancia?
A través de la Resolución N° 2788, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires declaró formalmente de Interés Provincial el Día Mundial de la Infancia, cuya celebración se realiza cada 20 de noviembre.
La medida se adoptó luego de que la Cámara de Diputados bonaerense aprobara la iniciativa durante su sesión del 24 de junio de 2025. El documento contó con la intervención y el aval técnico de diversas áreas del Estado provincial, entre ellas la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal, la Dirección de Asuntos Legislativos, el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia y la Dirección de Unidades de Desarrollo Infantil (UDI).
Los fundamentos y la defensa de los derechos de los niños
El texto normativo destaca que el 20 de noviembre es una fecha clave para reflexionar sobre el bienestar infantil, en consonancia con la adopción de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 por la Asamblea General de la ONU y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.
Asimismo, la resolución resalta el carácter educativo y de sensibilización de la jornada, convocando a redoblar esfuerzos para garantizar que todos los niños y niñas accedan a una educación de calidad, a un sistema de salud adecuado y a una protección efectiva frente a cualquier forma de abuso o explotación.
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