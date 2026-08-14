El Gobierno avaló el Día de la Infancia con la Resolución 2788-2025 aunque Javier Milei lo llama Día del Niño

Sandra Pettovello firmó el Decreto 562/2025 que eliminó el Día de las Infancias

La medida se adoptó luego de que la Cámara de Diputados bonaerense aprobara la iniciativa durante su sesión del 24 de junio de 2025. El documento contó con la intervención y el aval técnico de diversas áreas del Estado provincial, entre ellas la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal, la Dirección de Asuntos Legislativos, el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia y la Dirección de Unidades de Desarrollo Infantil (UDI).