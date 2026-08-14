Impacto y desastre en Indonesia: los estremecedores videos de estructuras colapsando tras sismo de 7,7
El violento terremoto tuvo su epicentro en la región de la isla de Flores. Hubo colapsos de edificios, evacuaciones masivas y momentos de pánico.
Un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió las aguas del este de Indonesia, desatando escenas de pánico y un operativo de emergencia en varias regiones del archipiélago. El movimiento telúrico se produjo a las 5:58 de la mañana del sábado (hora local), equivalente al viernes 14 de agosto en la mayor parte de América.
Según los datos oficiales presentados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro fue localizado a unos 68 kilómetros al nornoroeste de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, y a una profundidad sumamente superficial de apenas 10 kilómetros.
Esta poca profundidad es un factor determinante, ya que intensifica notablemente la fuerza con la que se perciben las sacudidas sobre la superficie. “Muchas estructuras resultaron dañadas por el fuerte temblor... vi que la sala de espera de la terminal del puerto en Maumere se había derrumbado”, relató una residente local en medio del caos generalizado.
Alerta de tsunami y pánico masivo en Indonesia
Inmediatamente tras el sismo principal —que fue seguido por potentes réplicas de magnitudes superiores a 5,5 y 6,0—, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) emitió un aviso de alerta por posible riesgo de tsunami para decenas de zonas costeras adyacentes.
A raíz de esto, cientos de familias huyeron despavoridas hacia zonas elevadas ante el temor de olas gigantes. En localidades como Maumere, el personal médico debió evacuar de urgencia a los pacientes hacia áreas abiertas. Camillas, sueros y tubos de oxígeno fueron trasladados al aire libre ante el peligro inminente de colapso de las infraestructuras.
Tras algunas horas de monitoreo y al no constatarse variaciones críticas en el nivel del mar, las autoridades levantaron la advertencia de tsunami, aunque llamaron a la población a mantenerse alerta frente a posibles replicas.
Un territorio bajo la amenaza constante del Cinturón de Fuego
Indonesia es un extenso archipiélago compuesto por más de 17.000 islas que se asienta sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor convergencia de placas tectónicas y actividad volcánica del planeta.
Los equipos de rescate y las agencias de gestión de desastres continúan desplegados en las zonas más golpeadas del territorio para evaluar el saldo total de pérdidas materiales y asistir a las poblaciones damnificadas.
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