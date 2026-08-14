Impacto y desastre en Indonesia: los estremecedores videos de estructuras colapsando tras sismo de 7,7

Tras algunas horas de monitoreo y al no constatarse variaciones críticas en el nivel del mar, las autoridades levantaron la advertencia de tsunami, aunque llamaron a la población a mantenerse alerta frente a posibles replicas.

Un territorio bajo la amenaza constante del Cinturón de Fuego

Indonesia es un extenso archipiélago compuesto por más de 17.000 islas que se asienta sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor convergencia de placas tectónicas y actividad volcánica del planeta.

Los equipos de rescate y las agencias de gestión de desastres continúan desplegados en las zonas más golpeadas del territorio para evaluar el saldo total de pérdidas materiales y asistir a las poblaciones damnificadas.