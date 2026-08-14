Cambió el pronóstico y las lluvias se extenderán varios días: hasta cuándo habrá mal tiempo en Buenos Aires

Por su parte, Meteored anticipó un fin de semana largo cargado de precipitaciones, siendo las más agresivas el sábado, tal como también indicó el Servicio Meteorológico Nacional. De este modo, se prevé un fin de semana largo con lluvias, frío y cielos nublados en cada jornada. ¿Cuándo volverá a salir el sol?

Cuándo volverá a salir el sol

No obstante, la ilusión de un cielo limpio deberá esperar: el gris volverá a adueñarse de las jornadas el martes, con temperaturas de 9 a 12 grados, y culminará a mitad de semana con el retorno del ambiente fresco el miércoles, cuando la nubosidad variable y parcial devuelva la sensación térmica invernal con marcas de entre 10 y 13 grados.

De este modo, se espera que recién el jueves por la noche se despeje el cielo, teniendo más seguridad para la jornada del viernes.