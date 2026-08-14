Cambió el pronóstico y las lluvias se extenderán varios días: hasta cuándo habrá mal tiempo en Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional y pronosticadores como Meteored anunciaron más lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los detalles.
Las últimas horas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) han sido sumamente inestables y la mala noticia es que lo seguirán siendo por algunas jornadas más. Al menos así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y pronosticadores como Meteored, que advirtieron por la llegada de más lluvias.
Más lluvias para los próximos días en Buenos Aires
El pronóstico del SMN anticipa que los próximos días podrían presentarse altamente inestables, con lluvias y frío, en este extenso invierno que parece no acabar.
Para este sábado 15 de agosto, se prevé un día marcado por la inestabilidad atmosférica, baja amplitud térmica y presencia de precipitaciones desde las primeras horas de la mañana. Quienes tengan planes al aire libre deberán salir equipados con paraguas y abrigo.
En tanto, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12°C y una máxima que tocará los 16°C.
Lo cierto es que, según el organismo nacional, las lluvias también podrían presentarse este domingo, y el próximo martes y miércoles.
Por su parte, Meteored anticipó un fin de semana largo cargado de precipitaciones, siendo las más agresivas el sábado, tal como también indicó el Servicio Meteorológico Nacional. De este modo, se prevé un fin de semana largo con lluvias, frío y cielos nublados en cada jornada. ¿Cuándo volverá a salir el sol?
Cuándo volverá a salir el sol
No obstante, la ilusión de un cielo limpio deberá esperar: el gris volverá a adueñarse de las jornadas el martes, con temperaturas de 9 a 12 grados, y culminará a mitad de semana con el retorno del ambiente fresco el miércoles, cuando la nubosidad variable y parcial devuelva la sensación térmica invernal con marcas de entre 10 y 13 grados.
De este modo, se espera que recién el jueves por la noche se despeje el cielo, teniendo más seguridad para la jornada del viernes.
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