Manuel Adorni nunca pagó la hipoteca del departamento que heredó e intentó que le condonen la deuda
El libertario justificaría su exponencial crecimiento patrimonial con esta supuesta venta. Pero no habría podido venderlo por una deuda sobre el inmueble.
El Jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Manuel Adorni, y su hermano y diputado bonaerense, Francisco, solicitaron el 13 de noviembre de 2023 a la Justicia que declarase prescripta la deuda hipotecaria de 22.500 dólares que pesaba sobre el departamento ubicado en la Ciudad de La Plata que heredaron tras la muerte de su padre.
Según consignó Ámbito este lunes, los hermanos Adorni adujeron el supuesto "desinterés" de las dos acreedoras en cobrar la deuda. El dato cobra especial relevancia de cara a la tan demorada como esperada presentación de la Declaración Jurada Patrimonial con la que el Jefe de Gabinete buscará justificar su vertiginoso incremento patrimonial. Entre las fuentes de recursos que se supone tuvo Adorni en el último año figura la venta de este departamento sobre el cual, sin embargo, pesaba al menos hasta el año pasado una hipoteca.
Según el expediente al que accedió ese medio, los hermanos Adorni arguyeron que las acreedoras con las que su padre José Adorni había tomado la prenda hipotecaria en 1996 habían demostrado “desinterés” en cobrar. "Cabe destacar que, en más de 20 años de juicio, las ejecutantes apenas impulsaron el proceso al inicio, lo que demuestra a todas luces el desinterés respecto de la persecución del cobro del crédito señalado".
En ese sentido, reclamaron que “la presente acción declarativa de certeza (art. 322 CPCC) a los fines de obtener una resolución de V.S. que declare prescripta la acción que nace del contrato de mutuo con garantía hipotecaria en primer grado celebrado mediante la Escritura N° 262 (arc. 3.3) con fecha 01 de noviembre de 1996".
En el párrafo dentro del cual se repasan los precedentes, aclaran que la intención de la presentación es que la hipoteca sea declarada prescrita: “La extinción de la obligación principal provoca la extinción de la hipoteca".
El departamento que los hermanos Adorni heredaron fue parte de una operación en la que Adorni padre acordó pagar 22.500 dólares en doce cuotas. La última cuota debía ser el 1 de noviembre de 1997. No obstante, al no cumplir, ambas señoras gatillaron la cláusula que activaba la ejecución hipotecaria en 2002, año en que fallece Jorge Adorni.
El Ámbito reveló que el departamento sobre el que suele montar su versión ganancial el funcionario nacional tuvo, como mínimo hasta 2024, un pedido de ejecución hipotecaria que quedó expuesto en la causa iniciada en 2002 por Liliana Nora Brittánnico y Esther Vecchiola de Brittannico, quienes le habían vendido el inmueble a Adorni padre.
De acuerdo con el expediente, “en el mes de julio de 2002, las mencionadas promovieron la ejecución hipotecaria de rigor, la que tramitara originariamente por ante el Juzgado de Primera Instancia Civil N° 3 de Capital Federal y que con fecha 20 de septiembre de 2019, el Juzgado con jurisdicción en CABA, se declaró incompetente y remitió la causa a este Juzgado atento que aquí se encontraba radicada la sucesión del ejecutado Jorge Eduardo Adorni”.
Este nuevo expediente no solo pone en tela de juicio el argumento de que este inmueble era el principal argumento del Jefe de Gabinete para sostener su notable incremento patrimonial, sino que echa por tierra el tuit que publicó en octubre de 2018, en el cual afirmaba haber pagado la hipoteca heredada con el departamento que tiene en La Plata: “(…)Tardé años en arreglar todo, con mucho esfuerzo. Si hubiese creído que todo se solucionaría porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiera perdido todo.
En febrero de 2025, se produjeron ciertas formalidades que permiten inferir que a comienzos de este año el inmueble aún no había sido vendido. A lo que se sumó algo más: informaron al juzgado platense que la escritura hipotecaria celebrada el 1 de noviembre de 1996 se había perdido.
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