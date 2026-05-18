Manuel Adorni nunca pagó la hipoteca del departamento que heredó e intentó que le condonen la deuda

En el párrafo dentro del cual se repasan los precedentes, aclaran que la intención de la presentación es que la hipoteca sea declarada prescrita: “La extinción de la obligación principal provoca la extinción de la hipoteca".

Francisco y Manuel Adorni 2 Francisco y Manuel Adorni

El departamento que los hermanos Adorni heredaron fue parte de una operación en la que Adorni padre acordó pagar 22.500 dólares en doce cuotas. La última cuota debía ser el 1 de noviembre de 1997. No obstante, al no cumplir, ambas señoras gatillaron la cláusula que activaba la ejecución hipotecaria en 2002, año en que fallece Jorge Adorni.

El Ámbito reveló que el departamento sobre el que suele montar su versión ganancial el funcionario nacional tuvo, como mínimo hasta 2024, un pedido de ejecución hipotecaria que quedó expuesto en la causa iniciada en 2002 por Liliana Nora Brittánnico y Esther Vecchiola de Brittannico, quienes le habían vendido el inmueble a Adorni padre.

De acuerdo con el expediente, “en el mes de julio de 2002, las mencionadas promovieron la ejecución hipotecaria de rigor, la que tramitara originariamente por ante el Juzgado de Primera Instancia Civil N° 3 de Capital Federal y que con fecha 20 de septiembre de 2019, el Juzgado con jurisdicción en CABA, se declaró incompetente y remitió la causa a este Juzgado atento que aquí se encontraba radicada la sucesión del ejecutado Jorge Eduardo Adorni”.

La doble moral de Manuel Adorni y Milei: para los trabajadaores de Aerolíneas Argentinas no hay costo marginal Javier Milei y Manuel Adorni

Este nuevo expediente no solo pone en tela de juicio el argumento de que este inmueble era el principal argumento del Jefe de Gabinete para sostener su notable incremento patrimonial, sino que echa por tierra el tuit que publicó en octubre de 2018, en el cual afirmaba haber pagado la hipoteca heredada con el departamento que tiene en La Plata: “(…)Tardé años en arreglar todo, con mucho esfuerzo. Si hubiese creído que todo se solucionaría porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiera perdido todo.

En febrero de 2025, se produjeron ciertas formalidades que permiten inferir que a comienzos de este año el inmueble aún no había sido vendido. A lo que se sumó algo más: informaron al juzgado platense que la escritura hipotecaria celebrada el 1 de noviembre de 1996 se había perdido.