Manuel Adorni puso en venta un departamento en La Plata en medio de una investigación judicial

departamento adorni

En función del precio publicado, el valor por metro cuadrado se ubica en torno a los 970 dólares. El inmueble dispone de un baño principal completo con bañera y sistema de hidromasaje, además de dos baños adicionales de menor tamaño, uno de ellos con ducha.

En su declaración jurada correspondiente a 2024, Adorni consignó que el departamento fue incorporado a su patrimonio en junio de 2016 como una donación, presuntamente vinculada a una herencia familiar, y declaró la titularidad total sobre la propiedad.