Manuel Adorni puso en venta un departamento en La Plata en medio de una investigación judicial
El jefe de Gabinete ofrece la propiedad por u$s95.000 mientras avanza una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Manuel Adorni puso en venta un departamento en La Plata por 95.000 dólares en medio de la investigación judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y a siete meses del plazo para saldar deudas por unos 270.000 dólares con cuatro acreedoras.
Según su declaración jurada, el funcionario informó la posesión de cuatro propiedades: un departamento de cuatro ambientes en Parque Chacabuco, una casa en Exaltación de la Cruz, un semipiso en Caballito y el inmueble ubicado en la capital bonaerense, en la calle 48 entre 6 y 7, actualmente en venta.
Además, en esa zona se realizaron en las últimas semanas clases públicas impulsadas por estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
De acuerdo con la información disponible en la causa, antes de fines de noviembre Adorni debe cancelar compromisos asumidos con dos jubiladas, a quienes les compró su propiedad en Caballito, y con dos policías que le prestaron 100.000 dólares, respaldados por una hipoteca sobre su departamento en Parque Chacabuco. Las cuatro acreedoras ya prestaron declaración en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la investigación.
El departamento en venta cuenta con tres ambientes distribuidos en 98 metros cuadrados y se encuentra en el cuarto piso de un edificio con disposición al frente. La propiedad, de unos 50 años de antigüedad, es ofrecida como en buen estado de conservación, sin daños estructurales ni problemas de humedad.
En función del precio publicado, el valor por metro cuadrado se ubica en torno a los 970 dólares. El inmueble dispone de un baño principal completo con bañera y sistema de hidromasaje, además de dos baños adicionales de menor tamaño, uno de ellos con ducha.
En su declaración jurada correspondiente a 2024, Adorni consignó que el departamento fue incorporado a su patrimonio en junio de 2016 como una donación, presuntamente vinculada a una herencia familiar, y declaró la titularidad total sobre la propiedad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario