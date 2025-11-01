Mauricio Macri consideró "desacertada" la designación de Manuel Adorni y reveló su elegido a jefe de Gabinete
El devaluado líder del PRO hizo conocer su desilusión con los cambios del Gabinete luego de ser recibido por el Presidente en la Quinta de Olivos.
Tal como había trascendido, el expresidente Mauricio Macri no quedó para nada conforme con la cumbre que mantuvo con el presidente Javier Milei el viernes por la noche en la Quinta de Olivos, y así lo hizo saber este sábado con un extenso descargo que difundió en redes sociales y en el que hizo énfasis en cuestionar la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabiente.
La idea de la reunión nocturna era la búsqueda de consensos que le permitan al libertario ganar gobernabilidad para los próximos dos años y concretar las reformas estructurales que planea. Sin embargo, el propio Macri aseguró que no lograron ponerse "de acuerdo".
Según hizo trascender el devaluado líder del PRO, y que luego confirmó en su descargo, el mayor problema para la falta de consenso fueron los cambios en el Gabinete, con la salida de Guillermo Francos su reemplazo.
El exmandatario lamentó "la salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia", en un claro reproche a Milei por la designación de Adorni, hombre de confianza de Karina Milei.
En más de una oportunidad, el exmandatario criticó al Presidente por su entorno, apuntando al llamado "triángulo de hierro" compuesto por su hermana y secretaria General de Presidencia, Karina Milei; y al asesor Santiago Caputo.
La cosa no quedó ahí, ya que Macri hasta puso nombre y apellido del que para él debía convertirse en el nuevo jefe de Gabinete. "Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa", sostuvo.
