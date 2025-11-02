Gustavo Sáenz cruzó a Mauricio Macri por opinar sobre designaciones en el Gabinete: "A su casa o de viaje"

Respecto a Francos, Sáenz lamentó que a pesar de su capacidad de diálogo, no tenía la autoridad suficiente sobre el Gabinete. Según el gobernador, los acuerdos que lograba con las provincias se caían porque "desde el ministerio de Economía no se autorizaba el financiamiento".

Por último, el mandatario provincial concluyó que lo que el Presidente necesita son "interlocutores válidos con los gobernadores, no con expresidentes", y le dio un voto de confianza a Adorni: "Espero que sea el mejor de los jefes de Gabinete y le voy a dar esa posibilidad porque nos sirve a los argentinos".