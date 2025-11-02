Gustavo Sáenz cruzó a Mauricio Macri por opinar sobre designaciones en el Gabinete: "A su casa o de viaje"
El gobernador de Salta criticó el rol del expresidente en el debate por la Jefatura de Gabinete y valoró a Guillermo Francos, aunque reveló su falta de autoridad ante los ministros.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se sumó al debate por la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete y el nombramiento de Manuel Adorni, pero enfocó sus críticas en el expresidente Mauricio Macri, quien se había manifestado en contra de la designación del vocero.
El devaluado líder del PRO hizo un descargo en las últimas horas, para expresar su malestar por la designación del también legislador electo, que se dio luego de su cena con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.
El exmandatario lamentó "la salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia", en un claro reproche a Milei por la designación de Adorni, hombre de confianza de Karina Milei.
En este cotexto, Sáenz le pidió a Macri que se abstenga de inmiscuirse en las decisiones del Gabinete y se concentre en su propio tiempo libre. "Le pido a Macri que se ponga en nuestro lugar: nosotros terminamos la reunión y tenemos que volver a nuestras provincias; él termina de comer milanesas y se va a su casa o de viaje", disparó el mandatario provincial.
En las mismas declaraciones radiales, el salteño cuestionó la gestión de Macri y sentenció: "A él muy bien no le ha ido con su gestión".
Respecto a Francos, Sáenz lamentó que a pesar de su capacidad de diálogo, no tenía la autoridad suficiente sobre el Gabinete. Según el gobernador, los acuerdos que lograba con las provincias se caían porque "desde el ministerio de Economía no se autorizaba el financiamiento".
Por último, el mandatario provincial concluyó que lo que el Presidente necesita son "interlocutores válidos con los gobernadores, no con expresidentes", y le dio un voto de confianza a Adorni: "Espero que sea el mejor de los jefes de Gabinete y le voy a dar esa posibilidad porque nos sirve a los argentinos".
