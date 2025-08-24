Manuel Adorni rompió el silencio en medio del escándalo por las denuncias de coimas: "El tiempo..."
En medio del silencio de radio del Gobierno, el vocero presidencial utilizó una frase para referirse a la filtración de los audios del extitular del ANDIS, Diego Spagnuolo.
En medio del escándalo por la filtración de los audios de Diego Spagnuolo, acusando a Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem de pedir coimas, Manuel Adorni rompió el silencio oficial y se refirió al tema en su cuenta de X.
"El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin", escribió el vocero presidencial en su red social favorita. El breve mensaje llega en medio de la investigación judicial a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi a raíz de las denuncias presentadas.
Gregorio Dalbón, uno de los denunciantes, acusó al presidente Milei y a su hermana, a Menem, a Spagnuolo y a Eduardo Kovalivker, propietario de la droguería Suizo Argentina, por los delitos de "defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles".
En este contexto, la justicia realizó más de 10 allanamientos e interceptó a Kobalivker en Nordelta con más de 260.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo, en sobres, dentro de su vehículo. Lo propio ocurrió con Diego Spagnuolo, que fue localizado en una vivienda del partido bonaerense de Pilar donde llegó la Policía por indicación de terceros y allí se secuestró su teléfono celular.
Fuentes judiciales precisaron que el abogado y amigo del mandatario nacional, y exdirector del ANDIS, estaba dentro de un auto Volkswagen Nivus con intención de fuga cuando llegó la policía.
Escándalo por corrupción en el Gobierno: ya analizan los teléfonos secuestrados
La investigación iniciada a raíz de los audios que mencionan “coimas” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y que involucraría hasta las más altas esferas del Gobierno, incluyendo a la hermana del Presidente, avanza con el análisis de los teléfonos secuestrados tras varios allanamientos.
Fuentes judiciales confirmaron que los técnicos del organismo del Ministerio Público Fiscal ya comenzaron a extraer los mensajes de los dispositivos incautados durante los allanamientos.
El fiscal Franco Picardi, a cargo del caso, remitió los teléfonos a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente del Ministerio Público Fiscal, que ya inició la descarga de la información.
La DATIP tiene entre sus funciones realizar peritajes sobre dispositivos electrónicos, en particular teléfonos móviles, utilizando herramientas forenses especializadas.
Los dispositivos en análisis
Entre los dispositivos que están siendo peritados se encuentran dos teléfonos de Diego Spagnuolo, el desplazado titular de ANDIS: uno fue hallado en su vivienda de Altos de Campo Grande, en Pilar, y el otro en un automóvil.
También fue secuestrado el celular de Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina, quien fue interceptado cuando intentaba abandonar su domicilio en Nordelta. En ese operativo se le incautaron su teléfono, 266 mil dólares, 7 millones de pesos y varias anotaciones que están siendo analizadas.
Anoche, además, se secuestró el teléfono de Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, señalado como posible nexo entre la distribuidora de medicamentos y la agencia estatal. Spagnuolo no lo menciona por su nombre, pero en los audios se lo escucharía decir: “Me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía. Es un delincuente…”
Siete sobres con cifras
A Emmanuel Kovalivker se le secuestraron en un auto 266 mil dólares distribuidos en siete sobres. Los mismos tienen anotadas cifras y se está analizando si además hay algún nombre.
Según fuentes judiciales, se intenta determinar si el contenido de cada sobre coincide con lo anotado en el exterior.
Mientras se recopilan las pruebas y se define el rumbo de la causa, el juez Sebastián Casanello, a cargo de la investigación, prohibió la salida del país a Spagnuolo, los hermanos Kovalivker y Garbellini.
