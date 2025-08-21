El Gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad: el mensaje de Manuel Adorni

Spagnuolo Diego Spagnuolo y Javier Milei.

En el contexto de la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que la ANDIS quedará bajo la órbita del Ministerio de Salud. El ministro Mario Lugones será quien intervenga el organismo, y se espera que "en las próximas horas" se informe el nombre de la persona que quedará a cargo como interventor, con el objetivo declarado de esta intervención es "garantizar su normal y correcto funcionamiento".

La decisión de despedir a Spagnuolo se tomó pocas horas después de que la oposición en la Cámara de Diputados, con Esteban Paulón y Leandro Santoro a la cabeza, presentara pedidos de interpelación y cuestiones de privilegio en su contra, basándose en el contenido de los audios difundidos por el canal C5N.

El texto:

"Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

El Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento".