El Gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad: el mensaje de Manuel Adorni
Luego de que Javier Milei echara al titular de la entidad, Diego Spagnuolo, tras los alarmantes audios sobre corrupción, ahora el Gobierno decidió intervenir la Agencia.
En un intento de no quedar salpicado por el escándalo tras la difusión de los audios que denuncian una presunta red de coimas en la compra de medicamentos, el presidente Javier Milei echó en la madrugada de este jueves a Diego Spagnuolo, hasta entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y uno de los principales funcionarios implicados en el asunto que ya se encuentra en manos de la Justicia.
Tras esto, Manuel Adorni -vocero presidencial- anunció la intervención de la entidad mencionada: "Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad. El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria", comenzó indicando en X.
Y agregó: "Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área. Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones. Fin".
El anuncio de Vocería Presidencial sobre Diego Spagnuolo
La novedad del despido del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad fue lanzada por la Vocería Presidencial, que comunicó que la remoción de Spagnuolo es una medida "preventiva", justificada "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral".
En el contexto de la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que la ANDIS quedará bajo la órbita del Ministerio de Salud. El ministro Mario Lugones será quien intervenga el organismo, y se espera que "en las próximas horas" se informe el nombre de la persona que quedará a cargo como interventor, con el objetivo declarado de esta intervención es "garantizar su normal y correcto funcionamiento".
La decisión de despedir a Spagnuolo se tomó pocas horas después de que la oposición en la Cámara de Diputados, con Esteban Paulón y Leandro Santoro a la cabeza, presentara pedidos de interpelación y cuestiones de privilegio en su contra, basándose en el contenido de los audios difundidos por el canal C5N.
El texto:
"Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.
El Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento".
