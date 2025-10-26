Manuel Adorni fue el primero en salir a celebrar en redes sociales: "Dios bendiga a la República Argentina"
A través de su cuenta de X y con su ya conocido "Fin", el vocero presidencial festejó la imposición de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.
Tras el categórico triunfo de La Libertad Avanza, que sacó casi un 41% de los votos a nivel nacional en estas elecciones legislativas, Manuel Adorni salió a festejar en redes sociales, siendo pionero en tuitear: "Dios bendiga a la República Argentina. Fin", escribió el vocero presidencial, visiblemente feliz por los resultados del Gobierno.
Pese a la alegría que manifesta ahora en X, el funcionario libertario no tuvo una jornada de paz cuando se dispuso a sufragar.
Le gritaron "vendepatria" a Manuel Adorni mientras hablaba con la prensa
"Vendepatria" fue el grito que se escuchó a lo lejos, cuando Adorni fue abordado por la prensa. "No me deja concentrarme nuestro amigo", dijo con una risa visiblemente nerviosa. Y agregó, ya molesto: "Bueno, no se puede hablar, lamentablemente no se puede hablar, siempre hay inadaptados".
Luego, el vocero presidencial se corrió de ese lugar donde estaba con los periodistas y una vez en silencio sostuvo: "La gente no tiene que preocuparse por nada, tenemos un plan sólido consistente. El plan económico está determinado. Mañana la Argentina va a seguir igual", explicó el funcionario.
"Basta de estas peleas, de subirle el tono a las discusiones", manifestó el vocero y dijo: "No voy a hablar más, estamos en veda".
Cabe señalar que en estas elecciones se eligió para renovar parcialmente el Poder Legislativo del país: se renovaron 127 bancas de la Cámara de Diputados (la mitad del total) y 24 bancas de la Cámara de Senadores (un tercio del total). Estas bancas correspondieron a 8 distritos (provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Además de los cargos nacionales, algunas provincias eligieron también autoridades locales (gobernador, legisladores provinciales, etc.) de forma simultánea.
Estas elecciones fueron cruciales porque definieron la composición del Congreso Nacional para los próximos años, afectando la gobernabilidad y la capacidad de la fuerza política en el poder para aprobar leyes, algo que Javier Milei buscaba ansiosamente.
Te puede interesar
Dejá tu comentario