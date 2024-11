Manuel Adorni, sobre Victoria Villarruel: "Es parte del Gobierno"

El contexto

El miércoles, Milei afirmó que Villarruel no participa en las decisiones del Gobierno y agregó: "No asiste a las reuniones de Gabinete, porque decidió no hacerlo. Esto ocurre desde hace tiempo. Ella tiene una perspectiva más cercana al círculo rojo o a lo que se llama alta política, lo que nosotros denominamos la casta".

En un intento de suavizar el impacto de estas palabras, Adorni resaltó el rol de Villarruel como presidenta del Senado: "La vicepresidenta tiene a su cargo una tarea extremadamente compleja en un Senado donde la mayoría no comparte nuestra visión. A pesar de esto, ha conseguido la aprobación de leyes importantes, como la Ley de Bases".

Adorni también defendió la ausencia de Villarruel en las reuniones de Gabinete: "Al inicio de la gestión, ella participaba porque era un Gobierno nuevo, sin experiencia previa, y era necesario coordinar muchos aspectos. Ahora, que las dinámicas están establecidas, es lógico que esas reuniones sean exclusivamente para los ministros. No hay nada fuera de lo común en esto, y sería ideal que lo interpreten de esa manera".

El vocero insistió en minimizar la polémica, asegurando que las declaraciones de Milei no tienen mayor trascendencia: "No dijo más que lo obvio: que no asiste a esas reuniones. Todo lo demás es interpretación ajena".